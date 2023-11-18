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Посилюємо тиск на тих, хто допомагає російському терору, і жодного звʼязку цих людей з Україною не залишимо – звернення Президента Володимира Зеленського
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Вітання Президента України працівникам сільського господарства

19 листопада 2023 року - 10:01

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників сільського господарства.

Ваша повсякденна наполеглива праця, високий професіоналізм і вміння швидко адаптуватися до непростих умов праці особливо важливі в нинішніх надскладних реаліях.

Сьогодні, коли окупанти намагаються зруйнувати систему виробництва, переробки та постачання продуктів харчування, похитнути продовольчу безпеку України та усього світу, ми маємо консолідувати зусилля для її захисту та дати гідну відсіч ворожим зазіханням.

Упевнений, що спільними та злагодженими діями буде забезпечено сталий розвиток сільського господарства, зміцнення національної економіки та процвітання нашої держави.

Бажаю усім миру, міцного здоров'я, сили та стійкості. Нехай у ваших родинах панує злагода та любов, земля буде родючою, а врожаї – щедрими.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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