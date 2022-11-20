Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Україна бажає миру, але для його відновлення ми потребуємо підтримки – звернення Президента до учасників Міжнародної організації Франкофонії
Україна бажає миру, але для його відновлення ми потребуємо підтримки – звернення Президента до учасників Міжнародної організації Франкофонії

20 листопада 2022 року - 19:19

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вітання Президента України Президенту США Джозефу Р. Байдену

20 листопада 2022 року - 19:23

Україна бажає миру, але для його відновлення ми потребуємо підтримки – звернення Президента до учасників Міжнародної організації Франкофонії

20 листопада 2022 року - 19:17

Під головуванням Володимира Зеленського відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

19 листопада 2022 року - 21:00

Україна разом із союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит – виступ керівника Офісу Президента Андрія Єрмака на Halifax International Security Forum

19 листопада 2022 року - 20:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України і Прем’єр-міністра Великої Британії в Києві
Зустріч Президента України і Прем’єр-міністра Великої Британії в Києві

19 листопада 2022 року - 15:09

Перейти до всіх галерей

Вітання Президента України Президенту США Джозефу Р. Байдену

20 листопада 2022 року - 19:23

Ваша Високоповажносте!

Прийміть мої теплі вітання з нагоди Вашого ювілею.

Ви присвятили своє життя служінню ідеалам демократії. Ваша політична діяльність – приклад для багатьох поколінь політиків. Для України Ви – лідер вільного світу, який консолідує міжнародні зусилля, спрямовані на захист фундаментальних цінностей свободи і справедливості.

Дозвольте висловити Вам щирі почуття вдячності за все, що Ви робите для підтримки України у найбільш складний і визначальний момент нашої історії.

Ваші рішення допомагають зберегти життя людей, наблизити нашу спільну перемогу у війні з жорстоким агресором.

Для нас надзвичайно важливо, що Сполучені Штати Америки і Ви особисто у цей надзвичайно непростий час стоїте з нами.

Пане Президенте, бажаю Вам і Вашій родині міцного здоров’я, подальших успіхів у Вашій відповідальній діяльності, а також миру
і процвітання дружньому американському народові.

 

Володимир Зеленський

Версія для друку