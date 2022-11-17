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Вітання Президента України сержантському складу Збройних Сил України

18 листопада 2022 року - 09:01

Шановні сержанти і старшини!

Вітаю вас із професійним святом – Днем сержанта Збройних Сил України.

В умовах розв'язаної російським агресором війни сержантський корпус є надважливою складовою українського війська, опорою для командирів усіх рівнів і зразком у виконанні поставлених завдань для всього особового складу.

Як беззаперечні лідери солдатських колективів, ви відіграєте одну з ключових ролей у навчанні українських воїнів, їх підготовці до виконання завдань та управлінні ними в бою.

І сьогодні, мужньо боронячи українську землю від російських загарбників, українські сержанти і старшини демонструють кращі командирські якості та особистим прикладом і вмілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу та особливу організаторську роль у діяльності військових підрозділів.

Від імені Українського народу висловлюю вам подяку за героїчне виконання військового обов'язку, мужність і рішучість, які ви демонструєте в боях з окупантами.

Схиляємо голови у скорботі перед героями, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їхній подвиг.

Бажаю всьому сержантському складу українського війська незламності духу у відстоюванні незалежності та територіальної цілісності України і нових перемог у боях з російськими окупантами.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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