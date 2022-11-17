Вітання Президента України сержантському складу Збройних Сил України

Шановні сержанти і старшини!
Вітаю вас із професійним святом – Днем сержанта Збройних Сил України.
В умовах розв'язаної російським агресором війни сержантський корпус є надважливою складовою українського війська, опорою для командирів усіх рівнів і зразком у виконанні поставлених завдань для всього особового складу.
Як беззаперечні лідери солдатських колективів, ви відіграєте одну з ключових ролей у навчанні українських воїнів, їх підготовці до виконання завдань та управлінні ними в бою.
І сьогодні, мужньо боронячи українську землю від російських загарбників, українські сержанти і старшини демонструють кращі командирські якості та особистим прикладом і вмілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу та особливу організаторську роль у діяльності військових підрозділів.
Від імені Українського народу висловлюю вам подяку за героїчне виконання військового обов'язку, мужність і рішучість, які ви демонструєте в боях з окупантами.
Схиляємо голови у скорботі перед героями, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їхній подвиг.
Бажаю всьому сержантському складу українського війська незламності духу у відстоюванні незалежності та територіальної цілісності України і нових перемог у боях з російськими окупантами.
Слава Україні!
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ