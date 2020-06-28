Вітання Президента України співробітникам та ветеранам Національної поліції України

Шановні поліцейські та ветерани поліції!

Щиро вітаю вас із професійним святом.

Щоденною напруженою та ризикованою працею Національна поліція утверджує себе як сучасна та ефективна правоохоронна структура, діяльність якої спрямована на забезпечення публічної безпеки й порядку, охорону прав і свобод людини, зміцнення законності, захист інтересів суспільства та держави, протидію злочинності.

Разом зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями поліцейські мужньо протистоять збройній агресії на сході, проявляючи особисту хоробрість, звитягу та відданість Українському народові.

Держава і суспільство вдячні поліції за дієву допомогу у дотриманні карантинних обмежень та боротьбі з пандемією COVID-19.

Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції не затьмарюють потребу у її подальшому реформуванні, доведенні роботи до рівня колег із провідних країн світу, удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина.

Кадри у свої ряди поліція добирає з народу, служить народові і захищає народ.

У цей святковий день бажаю вам, шановні вартові правопорядку, міцного здоровія, наполегливості й рішучості у нелегкій та небезпечній службі, родинного затишку і спокійних буднів.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ