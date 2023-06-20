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Вітання Президента України спортсменам національної збірної команди України – учасникам III Європейських ігор

21 червня 2023 року - 09:00

Шановні друзі!

Надзвичайно приємно вітати вас напередодні важливої спортивної події  участі українських спортсменів у III Європейських іграх у місті Кракові.

Наша країна вже понад рік веде важку боротьбу проти російських загарбників.

Ми захищаємо свою свободу і демократію, захищаємо життя, наші цінності та ідеали, що також лежать і в основі Олімпізму, - гармонію і всебічний розвиток людини, взаємоповагу, утвердження миру між державами і народами.

Нині вам випала честь представляти Україну на міжнародній арені. Щиро бажаю кожному реалізувати свої можливості, виправдати мрії та сподівання українських прихильників спорту.

Знайте, що кожна ваша перемога у змаганнях згуртовує та консолідує усіх нас у боротьбі з ворогом, надихає воїнів на фронті, дає нашій молоді надію на майбутнє.

Віри, фізичної міці та спортивної удачі усім вам.

У добру путь до перемог!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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