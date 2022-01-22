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Вітання Президента України спортсменам – учасникам XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні

23 січня 2022 року - 14:30

Дорогі олімпійці!

Щиро вітаю вас зі стартом зимових Олімпійських ігор – змагань, що об’єднують людей довкола цінностей дружби, поваги, толерантності.

Ми пишаємося високими здобутками й олімпійськими нагородами, які в різні роки нашої незалежності виборювали фігуристи Оксана Баюл, Віктор Петренко, Олена Грушина і Руслан Гончаров, фристайліст Олександр Абраменко, чудова біатлонна четвірка у складі Юлії Джими, сестер Віти і Валі Семеренко та Олени Підгрушної, біатлоністки Валентина Цербе, Олена Петрова, Лілія Єфремова.

На шляху до зимової пекінської Олімпіади кожен із вас уже пройшов нелегкі випробування у спортивній боротьбі. Попереду новий шанс, що вимагатиме максимальних зусиль для найвищого результату.

Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог. Ми будемо палко вболівати за вас, радіти успіхам та підтримувати у змаганнях.

Бажаю міцного здоров’я, удачі та олімпійських здобутків.

Тільки Україна! Тільки перемога!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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