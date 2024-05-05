Вітання Президента України українським воїнам-піхотинцям

Шановні воїни-піхотинці!

Вітаю вас із професійним святом — Днем піхоти.

На ваших плечах сьогодні лежить основний тягар війни. Ви завжди там, де найважче, де потрібні стійкість, рішучість і сміливість. Ви вгризаєтеся в позиції на найскладніших напрямках та утримуєте їх під ворожим вогнем, обстрілами і бомбардуваннями, відбиваючи численні атаки російських окупантів.

За роки війни воїни-піхотинці механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових та єгерських військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України продемонстрували високу майстерність, професіоналізм і відданість, наближаючи нашу Перемогу. Саме піхота зробила українське військо одним з найпотужніших серед збройних сил світу.

Від імені українського народу дякую військовослужбовцям цього славетного роду військ за звитягу, за самовіддане виконання військового обов’язку, за мужність і самопожертву в боях з російським агресором.

Ушановуючи українських піхотинців, низько вклоняємося світлій пам’яті полеглих та згадуємо всіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України.

Упевнений, що українські піхотинці й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі.

Бажаю вам незламності духу та нових перемог над російськими окупантами.

Слава українській піхоті!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ