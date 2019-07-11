Вітання Президента України військовослужбовцям та ветеранам Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

Шановні воїни-спецпризначенці!
Дорогі ветерани!
Вітаю вас із професійним святом — Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Сьогодні сили спеціальних операцій не просто рід військ, насамперед це воїни нової формації з особливою філософією, стилем життя та умовами бойової діяльності.
Відмінною рисою кожного з вас є дух братерства й відданості, відваги та сміливості.
Через специфіку своєї діяльності, військовослужбовці-спецпризначенці зазвичай є маловідомими для більшості громадян, але результати їх роботи, зокрема й в тилу ворога, говорять самі за себе.
Сьогодні, вшановуючи славних воїнів у сірих беретах, низько вклоняємося світлій паміяті полеглих та згадуємо усіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України. Вічна їм слава!
Щиро дякую всім військовослужбовцям та ветеранам Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за відданість обов’язку і Вітчизні.
Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України!
Слава Україні!
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ