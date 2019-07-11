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Вітання Президента України військовослужбовцям та ветеранам Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

29 липня 2019 року - 09:00

Шановні воїни-спецпризначенці!
Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом — Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Сьогодні сили спеціальних операцій не просто рід військ, насамперед це воїни нової формації з особливою філософією, стилем життя та умовами бойової діяльності.

Відмінною рисою кожного з вас є дух братерства й відданості, відваги та сміливості.

Через специфіку своєї діяльності, військовослужбовці-спецпризначенці зазвичай є маловідомими для більшості громадян, але результати їх роботи, зокрема й в тилу ворога, говорять самі за себе.

Сьогодні, вшановуючи славних воїнів у сірих беретах, низько вклоняємося світлій паміяті полеглих та згадуємо усіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України. Вічна їм слава!

Щиро дякую всім військовослужбовцям та ветеранам Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за відданість обов’язку і Вітчизні.

Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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