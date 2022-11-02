Вітання Президента України військовослужбовцям та ветеранам інженерних військ

Шановні воїни інженерних військ!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом — Днем інженерних військ.

Щоденно виконуючи широкий спектр завдань у найскладніших умовах бойової обстановки, ви гідно підтримуєте і убезпечуєте наші війська та створюєте нищівні перешкоди для противника.

Вже з перших днів широкомасштабної російської агресії, постійно діючи на межі ризику, українські військові сапери створили потужні інженерні загородження на шляхах висування ворожих військ, здійснили мінування важливих комунікацій і мостів на загрозливих напрямках, провели фортифікаційне обладнання бойових позицій для українського війська, знешкодили тисячі вибухонебезпечних предметів, сприяючи розгрому ворога та зриву його загарбницьких планів.

Від імені Українського народу щиро дякую усім вам за звитягу, мужність і професіоналізм, які ви демонструєте, боронячи рідну землю.

Вшановуючи військовослужбовців інженерних військ, схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Зичу усім вам міцного здоров’я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог над окупантами.

Слава інженерним військам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ