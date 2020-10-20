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Вітання Президента України воїнам та ветеранам інженерних військ

3 листопада 2020 року - 09:00

Шановні воїни інженерних військ!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом — Днем інженерних військ.

Завдяки наполегливій, самовідданій службі, старанності та професіоналізму особового складу інженерні війська Збройних Сил України є потужним родом військ, який здатний якісно виконувати завдання інженерного забезпечення у будь-яких умовах бойової обстановки.

Працюючи без права на помилку, військовослужбовці інженерних військ не раз демонстрували свою майстерність та мужність, виконуючи складні завдання в різних куточках світу у складі миротворчих місій.

Вагомим є ваш внесок у ліквідацію надзвичайних ситуацій, стихійних лих і катастроф у різних регіонах України.

Окремою героїчною сторінкою в історії інженерних військ Збройних Сил України стала їх участь у протистоянні з російським агресором на Сході України, де українські воїни-інженери, постійно діючи на межі ризику, з гідністю виконують покладені на них завдання.

Від імені Українського народу щиро дякую особовому складу та ветеранам інженерних військ за сумлінне виконання військового обов’язку та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

У цей день ми у скорботі схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять.

Переконаний, що українські воїни-інженери й надалі надійно стоятимуть на захисті свободи і незалежності нашої держави.

Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу.

Слава інженерним військам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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