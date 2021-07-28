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Вітання Президента України з нагоди Дня будівельника України

8 серпня 2021 року - 09:00

Шановні друзі!

Вітаю вас із професійним святом – Днем будівельника.

Ви – творці прекрасного майбутнього нашої країни. Завдяки будівельникам отримують нове життя архітектурні шедеври, кращими і ошатнішими стають вулиці, парки відпочинку, дитячі майданчики, автошляхи.

У контексті програми «Велике будівництво» ми ще раз переконалися у тому, наскільки неоціненний внесок зроблено вами у розбудову нашої держави. З розвитком нових технологій робота будівельників стає все більш ефективною. Адже ви, роблячи свою справу, даруєте радість споглядання мільйонам людей, розкіш домашнього затишку і побутового комфорту.

Без будівельників не було б нових шкіл, дитячих садків, аеропортів, автотранспортних магістралей, лікарень та й усього того, що нас щоденно оточує.

З нагоди Дня будівельника хочу подякувати усім вам за кропітку і наполегливу працю, високий професіоналізм та креативний підхід до справи.

Бажаю, щоб подаровані вами комфорт та тепло повернулися вам сторицею, щоб сили і натхнення творити були невичерпними, щоб через покоління наші нащадки пишалися здобутками сучасників і з гордістю могли сказати: «Наш дім - Україна».

Міцного здоров'я вам та вашим родинам, наснаги, родинного благополуччя та нових звершень в ім'я України.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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