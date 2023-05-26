Вітання Президента України з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

Шановні друзі!

Щиро вітаю із професійним святом працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Радий нагоді висловити свою повагу за вашу відданість обраній справі.

Сьогодні, коли окупанти знищують українську культуру, руйнують друкарні й бібліотеки, ви незламно тримаєте свій видавничий фронт, творите українську книгу і поширюєте українське слово.

Війна розкидала наших співвітчизників по всьому світу, позбавивши мільйони дітей можливості навчатись та розвиватись у рідному мовному та культурному середовищі. Саме ви через книгу допомагаєте українцям зберегти зв'язок з рідним домом і Батьківщиною.

Вдячний усім, хто забезпечує художньою і навчальною літературою вимушених переселенців. Завдяки вашим спільним зусиллям у різних куточках світу успішно реалізуються проекти «Українським дітям – українську книгу», «Українська книжкова поличка», «Книжки без кордонів». Дякую, що репрезентуєте Україну на міжнародних книжкових ярмарках та майданчиках, що демонструєте світові наші цінності і прагнення. Ціную кожного, хто передає книги нашим безстрашним воїнам на фронт чи у шпиталі.

Бажаю всім міцного здоров'я, великого натхнення та реалізації творчих задумів.

Працюємо на перемогу! Разом переможемо!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ