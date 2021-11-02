Вітання Президента України з нагоди Дня української писемності та мови

Шановні співвітчизники!
Вітаю усіх із Днем української писемності та мови.
Це свято відзначається в день ушанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця, з чиїм іменем пов’язують започаткування писемної української мови.
За свою багатовікову історію вона не раз зазнавала утисків, заборон і репресій. Однак завдяки незламній волі українського народу їй вдалося вистояти й утвердитись.
Приємно, що сьогодні українська стає все більш уживаною і серед молоді, упевнено завойовує культурно-інформаційний простір, український контент заповнює радіо- і телеефіри, а україномовні кіно, музика, мистецькі проекти, книги стають усе більш популярними в Україні та світі.
Тож спільним обов’язком держави і суспільства вбачаю подальше забезпечення умов для всебічного розвитку державної мови, створення ефективних механізмів її поширення в усіх сферах життя.
Закликаю всіх любити й вивчати українську мову, спілкуватися і творити нею. Бо ж підтримуючи цей наш скарб, ми об’єднуємо і зміцнюємо Україну.
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ