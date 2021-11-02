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Вітання Президента України з нагоди Дня української писемності та мови

9 листопада 2021 року - 09:00

Шановні співвітчизники!

Вітаю усіх із Днем української писемності та мови.

Це свято відзначається в день ушанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця, з чиїм іменем пов’язують започаткування писемної української мови.

За свою багатовікову історію вона не раз зазнавала утисків, заборон і репресій. Однак завдяки незламній волі українського народу їй вдалося вистояти й утвердитись.

Приємно, що сьогодні українська стає все більш уживаною і серед молоді, упевнено завойовує культурно-інформаційний простір, український контент заповнює радіо- і телеефіри, а україномовні кіно, музика, мистецькі проекти, книги стають усе більш популярними в Україні та світі.

Тож спільним обов’язком держави і суспільства вбачаю подальше забезпечення умов для всебічного розвитку державної мови, створення ефективних механізмів її поширення в усіх сферах життя.

Закликаю всіх любити й вивчати українську мову, спілкуватися і творити нею. Бо ж підтримуючи цей наш скарб, ми об’єднуємо і зміцнюємо Україну.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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