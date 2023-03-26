Вітання Президента України з нагоди Міжнародного дня театру

Шановні друзі!

Щиро вітаю зі святом творців театрального мистецтва, усіх, для кого театр є не тільки професією, а й сенсом життя та станом душі.

Сьогодні, у переломний момент боротьби нашої країни за свою свободу, незалежність і національну ідентичність, культура стала тією м'якою й водночас потужною силою, здатною надихати у новій воєнній реальності.

Дякую всім театральним митцям та колективам, які у важкі часи випробувань прийняли виклик, тримають культурний фронт і демонструють патріотизм, мужність та непохитну віру. Завдяки вам театри, серед іншого, продовжують діяти й у якості арт-хабів, волонтерських та гуманітарних штабів. Вдячний усім, хто нині творить мистецтво нескорених, за кожен виступ у бомбосховищі, військовій частині чи шпиталі. Особлива повага театральним діячам, які взяли до рук зброю і мужньо боронять рідну землю в лавах Збройних Сил України, а також тим, хто відмовився співпрацювати з окупантом навіть попри загрозу життю.

Наш невимовний біль – драматичний театр у Маріуполі. Прицільне знищення переповненої жінками і дітьми театральної будівлі увійде в історію як один із найжахливіших злочинів проти людяності, скоєних росіянами. Упевнений, що ми відбудуємо театр і повернемо в нього життя.

Війна випробовує нас по-різному, але ми, об'єднані спільною мрією про Перемогу, – нездоланні.

Бажаю всім великого натхнення, оптимізму, нових вистав, аншлагів і любові глядачів у своїй мирній країні.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ