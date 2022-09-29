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Вітання Президента України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек

30 вересня 2022 року - 11:30

Шановна бібліотечна громадо!

Прийміть щирі вітання зі Всеукраїнським днем бiблiотек. Радий нагоді висловити слова поваги за вашу сумлінну працю i вiдданість обраній справі.

У мирний час бібліотеки зустрічали своїх відвідувачів цього дня різноманітними заходами, авторськими зустрічами та книжковими виставками. Але сьогодні в Україні триває вiйна і російські окупанти не лише прагнуть захопити наші території, а й воюють проти свободи, людяності, намагаються знищити нашу історію і культуру. Ворог вилучає вітчизняну літературу, спалює наші друковані видання, руйнує бібліотеки й книгарні, бо усвідомлює особливу роль українського слова, його цінність і силу в поширенні правди про Україну.

Дякую, що в цей нелегкий час ви працюєте заради перемоги, тримаєте культурний фронт, зберігаєте Книгу - інтелектуальне й духовне надбання нашого народу, очищаєте фонди від ворожої пропаганди, забезпечуєте українськими книгами дiтей, змушених жити за межами Батьківщини, долучаєтесь до волонтерської роботи.

Переконаний, що разом ми переможемо!

Бажаю вам мiцного здоров'я, успіхів та реалізації творчих задумів.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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