Вітання Президента українським воїнам-піхотинцям

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із Днем піхоти.
На долю воїнів-піхотинців під час війни завжди випадає найважчий тягар випробовувань, небезпек та труднощів.
І сьогодні, у день свого професійного свята українська піхота веде важкі, запеклі бої з ворогом, впевнено стоїть на шляху російського агресора, даючи йому гідну відсіч та щоденно проявляючи героїзм, відвагу, стійкість й непереможний характер.
Дякую усім вам за звитягу та героїчне виконання службового обов ʼязку, мужність і самопожертву, які ви демонструєте, боронячи рідну землю.
Схиляємо голови перед памʼяттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди памʼятатимемо їх подвиг.
Зичу усім українським воїнам-піхотинцям міцного здоровʼя, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами.
Слава українській піхоті!
Слава Україні!
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ