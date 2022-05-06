Вітання Президента українським воїнам-піхотинцям

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із Днем піхоти.

На долю воїнів-піхотинців під час війни завжди випадає найважчий тягар випробовувань, небезпек та труднощів.

І сьогодні, у день свого професійного свята українська піхота веде важкі, запеклі бої з ворогом, впевнено стоїть на шляху російського агресора, даючи йому гідну відсіч та щоденно проявляючи героїзм, відвагу, стійкість й непереможний характер.

Дякую усім вам за звитягу та героїчне виконання службового обов ʼязку, мужність і самопожертву, які ви демонструєте, боронячи рідну землю.

Схиляємо голови перед памʼяттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди памʼятатимемо їх подвиг.

Зичу усім українським воїнам-піхотинцям міцного здоровʼя, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами.

Слава українській піхоті!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ