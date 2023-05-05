Вітання Президента українським воїнам-піхотинцям

Шановні воїни-піхотинці!

Вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти.

Українські піхотинці – це мужні, рішучі та сміливі воїни, які понад усе люблять рідну землю та гідно її боронять.

Загартовані важкими кровопролитними боями, ви злагоджено й потужно знищуєте російських загарбників, під лютим вогнем і обстрілами міцно тримаєте зайняті рубежі, відбиваєте численні атаки ворога та впевнено просуваєтесь уперед, крок за кроком наближаючи нашу Перемогу.

Сьогодні українська піхота продовжує активно нарощувати свої бойові спроможності за рахунок формування нових підрозділів, надходження на озброєння сучасних зразків озброєння і військової техніки іноземного та вітчизняного виробництва, підвищення навченості особового складу, посилення рівня управління і взаємодії на полі бою. Так тримати, піхотинці!

Вшановуючи славетних воїнів-піхотинців, низько вклоняємося світлій пам’яті полеглих та згадуємо всіх, хто загинув у боротьбі за свободу й незалежність України.

Від імені українського народу дякую піхотинцям за звитягу та самовіддане виконання військового обов’язку, мужність, стійкість і самопожертву, які ви демонструєте у боях з російським агресором.

Упевнений, що високий професіоналізм і майстерність української піхоти й надалі слугуватимуть взірцем виконання завдань за призначенням.

Бажаю вам незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами.

Слава українській піхоті!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ