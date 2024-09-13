Вітання Президента українським воїнам-танкістам

Шановні воїни-танкісти!

Вітаю вас із Днем танкових військ - святом сталевих воїнів, які хоробро боронять нашу землю, демонструючи свою високу майстерність та справжній український характер.

Своєю силою і професіоналізмом ви вкотре довели, що там, де перебувають українські танкові підрозділи - там стійка оборона, успішні контратаки, точний вогонь та знищені ворог і його техніка.

І сьогодні, у день свого професійного свята воїни-танкісти ведуть важкі й запеклі бої з російськими загарбниками на найбільш складних та важливих напрямках.

Від імені українського народу щиро дякую вам за рішучість, сміливість, звитягу і самовіддане виконання військового обов'язку, які ви демонструєте, боронячи рідну землю.

Висловлюю вдячність військовослужбовцям танкоремонтних підрозділів за значний внесок у відновлення бойової техніки та нарощування бойових спроможностей танкових військ.

Вшановуючи українських танкістів, схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їх подвиг.

Бажаю усім військовослужбовцям танкових військ максимальної сили духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російським агресором.

Слава українським танкістам! Слава У країні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ