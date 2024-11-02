Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
За жовтень було більш ніж 2 тисячі «шахедів» проти України, буквально кожної доби – звернення Президента
За жовтень було більш ніж 2 тисячі «шахедів» проти України, буквально кожної доби – звернення Президента

2 листопада 2024 року - 20:41

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вітання Президента військовослужбовцям інженерних військ

3 листопада 2024 року - 10:21

За жовтень було більш ніж 2 тисячі «шахедів» проти України, буквально кожної доби – звернення Президента

2 листопада 2024 року - 20:38

Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону — звернення Президента

1 листопада 2024 року - 22:38

На Міністерській конференції в Монреалі відбулася відкрита бесіда з Еліною Світоліною: роль стратегічної комунікації у поверненні викрадених українських дітей

1 листопада 2024 року - 09:30

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Міністерська конференція з питань людського виміру Формули миру
Міністерська конференція з питань людського виміру Формули миру

31 жовтня 2024 року - 00:00

Перейти до всіх галерей

Вітання Президента військовослужбовцям інженерних військ

3 листопада 2024 року - 10:21

Шановні воїни інженерних військ!

Вітаю вас із професійним святом – Днем інженерних військ.

Завдяки майстерності, організованості та хоробрості особового складу інженерні війська зарекомендували себе ефективним родом військ, який виконує необхідні завдання інженерного забезпечення Сил оборони України у найнебезпечніших і найскладніших умовах бойової обстановки.

Створюючи інженерні загородження на напрямках просування ворожих військ, проводячи обладнання бойових позицій для наших воїнів та знешкоджуючи тисячі ворожих мін і вибухонебезпечних предметів українські військові сапери надійно підтримують наших воїнів та сприяють знищенню окупанта та збереженню Української держави.

Висловлюю подяку воїнам інженерних військ за результативність та відданість справі, які ви демонструєте під час виконання завдань.

Вшановуючи військовослужбовців цього роду військ, схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Завжди їх памʼятатимемо.

Впевнений, що військовослужбовці інженерних військ й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі. 

Бажаю вам бойової вдачі та незмінної сили у захисті України та нових здобутків у боях з російським агресором.

Слава українським воїнам інженерних військ!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ
 

Версія для друку