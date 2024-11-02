Вітання Президента військовослужбовцям інженерних військ

Шановні воїни інженерних військ!

Вітаю вас із професійним святом – Днем інженерних військ.

Завдяки майстерності, організованості та хоробрості особового складу інженерні війська зарекомендували себе ефективним родом військ, який виконує необхідні завдання інженерного забезпечення Сил оборони України у найнебезпечніших і найскладніших умовах бойової обстановки.

Створюючи інженерні загородження на напрямках просування ворожих військ, проводячи обладнання бойових позицій для наших воїнів та знешкоджуючи тисячі ворожих мін і вибухонебезпечних предметів українські військові сапери надійно підтримують наших воїнів та сприяють знищенню окупанта та збереженню Української держави.

Висловлюю подяку воїнам інженерних військ за результативність та відданість справі, які ви демонструєте під час виконання завдань.

Вшановуючи військовослужбовців цього роду військ, схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Завжди їх памʼятатимемо.

Впевнений, що військовослужбовці інженерних військ й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі.

Бажаю вам бойової вдачі та незмінної сили у захисті України та нових здобутків у боях з російським агресором.

Слава українським воїнам інженерних військ!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

