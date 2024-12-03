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Вітання Президента військовослужбовцям ракетних військ і артилерії

4 грудня 2024 року - 10:34

Шановні воїни-артилеристи!

Вітаю вас із Днем ракетних військ і артилерії – професійним святом воїнів, які своєю влучністю здатні безповоротно руйнувати бойовий потенціал російських окупантів та змінювати ситуацію на полі бою саме так, як потрібно для України.

Хоробрістю і професіоналізмом ви неодноразово доводили, що там, де уміло виконують завдання українські артилеристи, більш стійкою є оборона та активні дії всіх інших наших підрозділів.

Від імені Українського народу дякую особовому складу ракетних військ і артилерії – кожному солдату, сержанту й офіцеру - за майстерність, яку ви демонструєте, захищаючи нашу державу, і за всі досягнуті бойові результати. Ворог відчуває силу українських ракет і гармат.

І завжди пам’ятатимемо всіх наших воїнів, які віддали своє життя в боях заради України.

Упевнений, що українські артилеристи й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі. Обов’язково реалізуємо завдання нашої держави.

Слава українським воїнам-артилеристам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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