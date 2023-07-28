Вітання Президента військовослужбовцям Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

Шановні воїни-спецпризначенці!

Вітаю вас із професійним святом – Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Завдяки потужній мотивації, патріотизму, високому рівню майстерності та найкращим якостям, притаманним українським воїнам, ви гідно відзначились під час проведення спеціальних операцій у ворожому тилу та на передньому краї боротьби з противником.

Ведення розвідки, засідки та диверсії на важливих військових об'єктах противника, опір загарбникам на захопленій території, інформаційна протидія та широкий спектр інших складних і прихованих завдань – усе це ваша щоденна бойова робота.

Стійкість і витривалість, хитрість і розважливість, раптовість і «хірургічна» точність – ось головні риси українського спецпризначенця.

Саме високий рівень підготовки, загартованість, незламність духу, сміливість та рішучість військовослужбовців Сил спеціальних операцій забезпечують успішне виконання ними складних та ризикованих завдань, дозволяють їм успішно протистояти російській агресії.

Від імені українського народу дякую вам за звитягу, мужність і самопожертву, які ви демонструєте у боях з російськими окупантами.

Вшановуючи українських воїнів Сил спеціальних операцій, схиляємо голови перед героями, які загинули в боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам'ятатимемо їхній подвиг.

Впевнений, що військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі.

Бажаю вам незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російським агресором.

Слава українським воїнам в «сталевих» беретах!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ