Вітання Президента військовослужбовцям Збройних Сил України

Шановні воїни!

Щиро вітаю вас із Днем Збройних Сил України.

У найважчий для України час ви мужньо і самовіддано стали на шляху російського агресора, своєю сміливістю, стійкістю і професіоналізмом зламали ворожі імперські плани та ціною власного життя і здоров’я продовжуєте здобувати свободу для мільйонів українців, виборювати право на існування нашої держави.

Сьогодні ви відзначаєте професійне свято, ведучи запеклі бої з російськими окупантами на землі, у повітрі й на морі. Ви міцно тримаєте позиції і вибиваєте ворога з нашої землі, звільняючи українські міста і села.

Український народ вам довіряє і вірить у вашу силу й незламність. Висловлюю вдячність усім військовослужбовцям Збройних Сил України за сумлінне виконання військового обов'язку, відвагу, самопожертву й непереможний характер, який ви щодня демонструєте в боях з російським агресором.

У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їх подвиг.

Переконаний, що Збройні Сили України й надалі надійно захищатимуть нашу державу і будуть прикладом самовідданості та героїзму.

Бажаю усім вам доброго здоров'я, міцного духу, стійкості у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України та нових перемог.

Слава Збройним Силам України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ