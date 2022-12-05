Вітання Президента військовослужбовцям Збройних Сил України

Шановні воїни!
Щиро вітаю вас із Днем Збройних Сил України.
У найважчий для України час ви мужньо і самовіддано стали на шляху російського агресора, своєю сміливістю, стійкістю і професіоналізмом зламали ворожі імперські плани та ціною власного життя і здоров’я продовжуєте здобувати свободу для мільйонів українців, виборювати право на існування нашої держави.
Сьогодні ви відзначаєте професійне свято, ведучи запеклі бої з російськими окупантами на землі, у повітрі й на морі. Ви міцно тримаєте позиції і вибиваєте ворога з нашої землі, звільняючи українські міста і села.
Український народ вам довіряє і вірить у вашу силу й незламність. Висловлюю вдячність усім військовослужбовцям Збройних Сил України за сумлінне виконання військового обов'язку, відвагу, самопожертву й непереможний характер, який ви щодня демонструєте в боях з російським агресором.
У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їх подвиг.
Переконаний, що Збройні Сили України й надалі надійно захищатимуть нашу державу і будуть прикладом самовідданості та героїзму.
Бажаю усім вам доброго здоров'я, міцного духу, стійкості у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України та нових перемог.
Слава Збройним Силам України!
Слава Україні!
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ