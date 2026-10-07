Важливо, щоб були реальні рішення на захист життя в Україні та спільної нашої роботи в Європі заради безпеки – Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру Великої Британії за підтримку та співчуття всім, хто втратив близьких унаслідок російських атак. Президент поінформував Енді Бернема про російські удари, які тривають сьогодні весь день без перестану, по різних українських містах з використанням авіабомб, «шахедів» та балістичних ракет.

«ППО, звісно, перший пріоритет. І важливо, щоб були реальні рішення на захист життя в Україні та спільної нашої роботи в Європі заради безпеки. Лідерство Великої Британії завжди відчутне», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив: важливо, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через ескалацію. Володимир Зеленський та Енді Бернем обговорили це, а також те, що могло б справді допомогти дипломатії спрацювати.

Лідери готуватимуть потрібні спільні кроки та наступну зустріч.