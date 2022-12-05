Вітання Президента волонтерам України

Дорогі друзі!
Вітаю вас із Міжнародним днем волонтера!
У цей важкий для нашої держави час ми щоденно бачимо численні волонтерські заходи, спрямовані на надання всебічної допомоги українському війську та усім, хто її потребує, - постраждалим унаслідок війни та російського ракетного терору, громадянам, які залишилися без даху над головою, хворим і пораненим, дітям та літнім людям.
Усі ці важливі справи реалізуються також і завдяки активності та самовідданості українських волонтерів.
Сьогодні волонтерський рух ще міцніше об'єднує нас в одну велику українську родину, яка вірить у майбутнє і є нездоланною.
Саме активна громадянська позиція наших волонтерів, їх невичерпна енергія, вміння досягати намічених цілей, небайдужість до чужої біди та важка повсякденна праця зміцнюють віру в нашу спільну Перемогу.
Висловлюю слова вдячності усім волонтерам України за безкорисливу працю та людяність.
Щиро зичу вам і вашим родинам міцного здоров'я та успіхів!
Слава українським волонтерам!
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ