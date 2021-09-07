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Вітання Президента воїнам-танкістам, ветеранам танкових військ та працівникам танкобудівної галузі України

12 вересня 2021 року - 10:08

Шановні друзі!

Вітаю вас iз Днем танкiстiв - професiйним святом воїнів, якi впевнено та майстерно застосовують rрiзну i потужну бойову технiку, виготовлену українськими зброярами.

Завдяки професiоналiзму та високому рiвню пiдготовки вiйськовослужбовцiв-танкiстiв, їx орrанiзованостi, злаrодженостi, впевненості у своїх силах цей славетний рiд військ є мiцним броньованим кулаком українськоrо війська, здатним зупинити та зламати опiр будь-якого ворога.

Мужнiсть та rероїзм воїнiв-танкiстiв неодноразово пiдтверджувалися у боях на Сходi України пiд час вiдсiчi російській агресії.

Ми схиляємо голови перед пам'яттю воїнів, якi віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вiчна їм пам'ять!

Вiд iменi Українського народу щиро дякую особовому складу та ветеранам танкових вiйськ за вiрнiсть вiйськовiй присязі, відвагу, сумлiнне виконання конституцiйного обов'язку, виявленi пiд час захисту територiальної цiлiсностi України.

Висловлюю вдячністъ за самовiддану працю вченим, конструкторам, iнженерам i nрацiвникам української танкобудiвної галузi. Ми по праву пишаємося вашими досягненнями у створенні найсучасніших бойових машин.

Переконаний, що українськi танкiсти й надалi надiйно захишатимуть свободу i незалежнiсть нашої держави.

Бажаю вам i вашим родинам мiцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справi служiння Вiтчизнi.

Слава українським танкiстам! Слава Українi!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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