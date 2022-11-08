Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Робимо все, щоб російський план перетворити зиму на зброю зазнав провалу – звернення Президента України
Робимо все, щоб російський план перетворити зиму на зброю зазнав провалу – звернення Президента України

8 листопада 2022 року - 23:06

Переглянути всі відео
ностанні новини

Робимо все, щоб російський план перетворити зиму на зброю зазнав провалу – звернення Президента України

8 листопада 2022 року - 23:03

Треба привернути увагу світу до долі незаконно вивезених у Росію українських дітей – Андрій Єрмак на засіданні Координаційної ради з питань захисту дітей

8 листопада 2022 року - 22:31

Розраховуємо на підтримку з боку Ісландії якнайшвидшого вступу України до Північноатлантичного альянсу – Ігор Жовква

8 листопада 2022 року - 20:39

Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі – звернення Президента України до учасників 27-ї Конференції ООН зі зміни клімату в Шарм-еш-Шейху

8 листопада 2022 року - 19:44

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в урочистостях з нагоди Дня залізничника
Участь Президента України в урочистостях з нагоди Дня залізничника

4 листопада 2022 року - 15:20

Перейти до всіх галерей

Вітання Президента з нагоди погоди Дня української писемності та мови

9 листопада 2022 року - 09:04

Шановні співвітчизники!

Щиро вітаю усіх із Днем української писемності та мови.

Сьогодні ми маємо чудову нагоду освідчитись у любові до рідної української мови і вкотре належно вшанувати її. Бо українська – це мова свободи й волі, могутня зброя українського народу в боротьбі за нашу незалежність і Перемогу.

Росія століттями намагалася знищити разом з мовою наше культурне національне обличчя, русифікувати українців, спотворити факти нашої історії. Руйнуючи культурну спадщину, ворог і нині на окупованих територіях забороняє навчання державною мовою, вилучає книги, фізично розправляється з усіма, хто живе з Україною в серці.

Але йому не вдасться нас зламати. Бажання експансії «руською міра» обернулося його нищівною поразкою та потужним мовним відродженням. Масовий перехід на українську, дерусифікація громадського простору, стрімкий розвиток і популярність україномовного культурною продукту свідчать, що багато співвітчизників переосмислили й усвідомили важливість національного самовизначення у тому числі й через мову, рівень підтримки якої в суспільстві зріс чи не найбільше за роки незалежності України.

Упевнений, що збереження нашої ідентичності, відродження історичної пам'яті, утвердження української мови є питанням національної безпеки держави. Сила мови, сила культури і незламність українського народу не залишать російському агресору ніяких шансів

Слава українському народу - творцеві і носію величної мови!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

Версія для друку