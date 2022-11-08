Вітання Президента з нагоди Дня української писемності та мови

Шановні співвітчизники!

Щиро вітаю усіх із Днем української писемності та мови.

Сьогодні ми маємо чудову нагоду освідчитись у любові до рідної української мови і вкотре належно вшанувати її. Бо українська – це мова свободи й волі, могутня зброя українського народу в боротьбі за нашу незалежність і Перемогу.

Росія століттями намагалася знищити разом з мовою наше культурне національне обличчя, русифікувати українців, спотворити факти нашої історії. Руйнуючи культурну спадщину, ворог і нині на окупованих територіях забороняє навчання державною мовою, вилучає книги, фізично розправляється з усіма, хто живе з Україною в серці.

Але йому не вдасться нас зламати. Бажання експансії «руською міра» обернулося його нищівною поразкою та потужним мовним відродженням. Масовий перехід на українську, дерусифікація громадського простору, стрімкий розвиток і популярність україномовного культурною продукту свідчать, що багато співвітчизників переосмислили й усвідомили важливість національного самовизначення у тому числі й через мову, рівень підтримки якої в суспільстві зріс чи не найбільше за роки незалежності України.

Упевнений, що збереження нашої ідентичності, відродження історичної пам'яті, утвердження української мови є питанням національної безпеки держави. Сила мови, сила культури і незламність українського народу не залишать російському агресору ніяких шансів

Слава українському народу - творцеві і носію величної мови!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ