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Вітаємо адвокатів України з професійним святом!

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Не можна уявити демократичної та цивілізованої держави без сильного та справді майстерного інституту адвокатури. Саме завдяки діяльності адвокатів для всіх громадян окреслюється відчуття впевненості, що права і свободи людини, державні гарантії та обов'язки – не порожні слова. Це й дає змогу говорити: щастить тому, хто має мудрого адвоката.

У сучасній Україні адвокати стали не просто захисниками та представниками інтересів своїх клієнтів. Роботу адвокатури як інституту слід розглядати набагато ширше.

Наша держава перебуває у процесі трансформації. Старі правила та звички поступово зникають, нові утверджуються не одразу. В таких умовах важливо завжди мати орієнтир – передусім етичний. І здатність адвокатів ефективно боротися за свободу людей, за те, щоб право дійсно працювало, часто слугує саме таким орієнтиром.

Дійсно сильна адвокатура підтягує за собою на цивілізований рівень усі інші елементи держави.

Віримо, що й надалі професіоналізм, принцип справедливості та відданість ідеї захисту людей залишаться серед основ адвокатури в Україні.

Утверджуйте свободу і захищайте право! Зі святом!

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