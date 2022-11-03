Витерпіти російський енерготерор – це зараз наше національне завдання – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Передусім хочу привітати з двома професійними святами, які відзначаються сьогодні. Це День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Щиро вітаю всіх воїнів, ветеранів і рідних наших героїв, які служать у цих військах.

Українська артилерія стала найсильнішою у Європі і однією з найсильніших у світі. Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії – просто кількісну – наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна – майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну.

І я підписав укази про відзначення двох бригад спеціальною відзнакою – «За мужність та відвагу». Це 43-тя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила і 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола. Дякую вам, хлопці, за влучність!

Українські інженерні війська – це саме ті воїни, які роблять життєво необхідний внесок у просування наших підрозділів, а отже, у визволення нашої території. Вони створюють матеріальну основу для руху військ і для захисту позицій – загородження, переправи, розмінування й багато іншого.

Я дякую всім підрозділам цих двох родів військ, кожному воїну, рідним наших воїнів та всім, хто їх підтримує і хто їм допомагає.

Сьогодні протягом дня були різні переговори й зустрічі для зміцнення нашої держави. Відбувся візит Президентки Греції, і ключовий сенс візиту – саме оборонний. Ми отримали від Греції першу партію бронетехніки, украй необхідної зараз.

Обговорили оборонну співпрацю, посилення санкцій проти Росії, підготовку спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Звичайно, говорили й про відбудову України. Для Греції все це – особлива тематика. Спільнота українських греків традиційно живе на півдні нашої країни, у багатьох містах і селах, значна частина яких дуже постраждала від російських ударів. Багато греків жили в Маріуполі, в районі Маріуполя...

Сподіваюся на активну підтримку Грецією наших зусиль для притягнення всіх російських убивць і катів до законної відповідальності за те, що вони наробили проти наших людей. І коли ми повернемо український прапор в усі міста й села півдня нашої держави, ми обов’язково запросимо Грецію, її компанії та фахівців узяти участь у відновленні нормального життя в цій частині України.

Сьогодні ж зустрівся з представниками Конгресу США – сенаторами Крісом Кунсом і Робом Портманом. Подякував їм за незмінну двопартійну підтримку й за допомогу, яку Сполучені Штати надають нашій державі. Говорили передусім про повітряний щит для України, про те, як прискорити звільнення нашої території.

Окремо й дуже предметно обговорили виклики в енергетиці. Російські удари по нашій енергетиці, по наших енергооб’єктах не припиняються жодної доби. Цієї ночі іранськими дронами був атакований Кривий Ріг. Такий російський терор має отримати – і точно зрештою отримає – потужну глобальну відповідь. Я дякую нашим друзям у Сполучених Штатах, які цьому допомагають.

Загалом по країні ураження об’єктів енергетики є в різних областях – це обсяг генерації і транспортування електрики, який забезпечує мільйони людей. Лише станом на цей вечір від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів. Зокрема в Києві та десяти областях: Київщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька область, Сумщина, Кіровоградська область, Харківщина, Чернігівщина, Хмельниччина, Черкащина. Також можливі відключення в інших регіонах.

Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування – це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей – принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це Росії не вдасться.

Зараз важливо, щоб зберігалася наша здатність до спільних дій. Тому сьогодні я хочу звернути увагу на дві речі. Перше – увагу місцевої влади. Будь ласка, у всіх містах і громадах України стежте, щоб не було непотрібного використання електрики. Зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам та іншого подібного освітлення.

Також звертаюся до енергокомпаній – спеціально публічно, щоб це всі почули.

Будь ласка, активніше роз’яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою.

Якщо хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів.

Зокрема про енергетичні виклики говорив сьогодні з Президенткою Молдови. Жахливі наслідки російської гібридної агресії відчувають усі європейці, і громадяни Молдови також. Говорили з пані Санду про те, що можемо разом зробити в інтересах наших людей і для захисту наших держав.

Говорив сьогодні і з Президентом Індонезії. Тематика зрозуміла – це саміт «Великої двадцятки», який розпочнеться невдовзі. Це наші зусилля для недопущення продовольчої кризи. І я дякую пану Президенту за підтримку в цьому питанні, за позитивну оцінку наших зусиль.

Є сьогодні висновок МАГАТЕ – цілком очевидний. Місія організації відвідала всі ті об’єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану брудну бомбу. Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили, ми надали їм повну свободу дій на відповідних об’єктах, і маємо чіткі й неспростовні докази того, що ніхто в Україні жодної «брудної бомби» не створював і не створює. І єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз, – це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою й тероризує Україну та весь світ.

Важливий документ підготовлений і оприлюднений сьогодні міжнародною групою експертів, що працює під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Це документ про абсолютно необхідні санкції проти Росії в IT-сфері. Це те, що справді може послабити потенціал російської агресивності. IT використовується для ракетного й дронового терору, для виробництва військової техніки, для кібератак і поширення дезінформації. Тобто це одна з опор російської війни проти України та свободи в усьому світі.

Ми пропонуємо конкретний шлях, щоб зламати цю російську IT-опору. Впевнений, що виконаємо й це завдання – відповідні нові санкції проти Росії точно будуть.

І наостанок.

Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 107 українців. З них шестеро – це офіцери, 101 – сержанти та рядові. Армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонники... Багато з них були поранені, і дуже серйозно. Усім уже надається необхідна допомога.

Я щиро радий, що ще 107 родин побачили своїх рідних, і дякую всій нашій команді, яка забезпечила цей обмін: розвідці, Офісу, Службі безпеки, омбудсмену. Обов’язково повернемо додому всіх українців і українок, які перебувають у полоні в Росії чи на тимчасово окупованій території. Ми пам’ятаємо про кожного нашого героя.

Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава всім, хто воює й працює, наближаючи нашу перемогу!

Щодо фронту – хлопці вперед ідуть. Щодо зерна – судна ідуть. Щодо окупантів – то вони також... за кораблями!

Слава Україні!