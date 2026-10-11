Звернення Президента України до учасників Варшавського безпекового форуму

Дональде, пане Прем’єр-міністре!

Шановні прем’єр-міністри Литви та Норвегії, Міндаугасе та Йонасе!

Дорога Катажино!

Дорогий Збігнєве!

Шановна Касю, наша модераторко, та всі учасники форуму!

Шановні пані та панове!

Передусім я хочу подякувати вам усім за вашу увагу до України, до наших людей, за вашу підтримку, за підтримку Польщі та за розуміння того, наскільки важливою є безпека. Особливо зараз, коли маємо справу з черговою хвилею ескалації з боку Росії і коли в нас є реальні інструменти для зменшення цієї ескалації.

Учора нікого з нас особливо не здивувало, що після несподіваного, але дуже важливого допису Президента Америки, у якому йшлося про те, що він домігся енергетичного перемир’я між Росією та Україною… що в той самий момент у нашому небі літали російські реактивні «шахеди». Значна частина Києва залишилася без водопостачання та електроенергії, і ремонтні бригади працювали над відновленням електропостачання після удару «шахеда» по електростанції. І відразу після цього допису Росія завдала цілеспрямованого удару по електростанції в Харкові, чим ще більше пошкодила нашу енергосистему.

Очевидно, що Путін не читає Truth Social, а його «шахеди» керуються іншими вказівками. Але в цьому дописі фактично йдеться про те, що впливає на життя мільйонів людей. І саме це робить його дуже важливим.

Насамперед в Україні. Адже Росія намагається використати ще одну зиму, ще один період холодів проти нашої країни, щодня атакуючи наші електростанції, енергомережі та всі складові нашої енергетичної інфраструктури.

Але це стосується і самої Росії. І не лише її нафтопереробної галузі – тих НПЗ, які Путін так безсоромно намагається продати світові як рішення, стверджуючи, що вони якось зможуть компенсувати втрати у світовому нафтопостачанні, спричинені кризою в Ормузькій протоці та на Близькому Сході. Цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир’я, ми будемо відповідати.

Ось чому вчора допис американського Президента викликав справжній інтерес і справжню надію на те, що енергетичне перемир’я може дійсно спрацювати.

Ми в Україні відразу підтримали ідею енергетичного перемир’я, як це робили, до речі, не раз місяцями, коли самі висували ідею енергетичного перемир’я. Ми погодилися на енергетичне перемир’я. Американська команда дуже добре знає, що це для нас значить.

У нас немає значних запасів нафти, великої експортної спроможності чи десятків нафтопереробних заводів. Ми імпортуємо великі обсяги дизельного пального та інших нафтопродуктів. І я вдячний усім нашим сусідам, особливо Польщі, за допомогу з нашими енергетичними потребами. А також Норвегії. Дуже дякуємо. Для нас ключовим є питання електроенергії. Росія почала свою кампанію ударів по нашій енергогенерації та енергомережі багато років тому. І щозими, зокрема й цієї, росіяни намагаються посилити ці атаки – у нас щодня відключення електроенергії. Для Росії, звісно, дефіцит бензину та охоплені вогнем НПЗ через наші удари у відповідь є болючими. І це не такі самі обсяги, які можуть бути втрачені через кризу в Ормузькій протоці. Але якщо Росія хоче, щоб ми припинили наші далекобійні удари по її НПЗ та нафтовому експорту, то Росія має припинити свої удари по нашій енергосистемі та критичній інфраструктурі. І припинити вбивати наших людей. Це просто справедливо. І я чую від лідерів з усієї Європи та з усього світу, що вони підтримують нас у цьому. В Україні є лише один нафтопереробний завод, і він уже давно був сильно пошкоджений російськими ударами. Тож імпорт нафтопродуктів – це просто наша реальність. Ось чому наша пропозиція чесна й чітка: ми готові дотримуватися енергетичного перемир’я, якщо Росія готова зробити те саме. Ми погоджуємося, якщо погодяться вони. І ми вже довели, що це не просто слова.

Цієї ночі НПЗ в Росії не горіли. Але опівночі російський реактивний «шахед» ударив по газовидобувному об’єкту в Україні. Також був російський удар по звичайній заправці кількома дронами. І ремонтні бригади досі працюють, щоб ліквідувати пошкодження від вчорашніх атак.

Отже, Росія порушила енергетичне перемир’я, оголошене Президентом Трампом. І сьогодні весь ранок у наш повітряний простір над Києвом та іншими українськими містами продовжують залітати нові й нові російські реактивні «шахеди».

Ми збиваємо багато з них. І якби ми цього не робили, наша енергетична інфраструктура, безсумнівно, була б пошкоджена ще більше. Тому поки що це і є відповідь Путіна Трампу – російські атаки. Але ми чекаємо.

Ми чекаємо на деталі розмови між американцями та росіянами. Ми чекаємо, щоб побачити, які конкретні кроки готові зробити американці. Це енергетичне перемир’я може спрацювати. І воно може стати важливим кроком на шляху до закінчення війни, якщо американці справді втрутяться зараз і змусять Росію дотримуватися енергетичного перемир’я.

Зараз у Вашингтоні все ще глибока ніч. Але ми знаємо, що там люди прокидаються рано, і вони відразу побачать, що ми тут говоримо.

Тож дозвольте мені ще раз повторити, особливо для них: ми вдячні Америці й підтримуємо ідею енергетичного перемир’я. А тепер Росія також має продемонструвати, що погоджується на це енергетичне перемир’я. І якщо американцям це потрібно, ми готові підписати відповідні гарантії, щоб забезпечити їх надійність.

І важливо, щоб ми всі однаково бачили цю ситуацію. Щоб правильно визначали пріоритети. Ніхто у Європі не є джерелом дестабілізації чи війни. Ніхто у Європі не відкидає мир і не прагне нескінченної війни. Ніхто у Європі не бажає Америці нічого поганого. Навіть навпаки: усі хочуть мати з Америкою максимально тісні та дружні стосунки. Усі. Усі у Європі. Але не Росія.

До речі, коли ми почали відповідати на російську операцію проти наших дата-центрів і коли наші удари досягли дата-центрів Яндекса, на багатьох платформах соцмереж раптом стало трохи легше дихати. Багато хто це помітив. Стало менше ненависті, менше ворожнечі й менше провокацій. Тому що ботів стало менше. І цілком зрозуміло, звідки ці боти бралися, якщо вони зникли, коли перестав працювати Яндекс. Це знову й знову доводить, що джерело проблем не Європа. Не Європа ускладнює ситуацію. Найголовніше – нам потрібно, щоб люди в Америці щоранку, коли день у Європі вже добігає кінця, справді бачили, що відбувається. Щоб вони бачили правду.

Ми хочемо миру. І ми готові працювати разом з Америкою та з усіма іншими, щоб закінчити цю війну. А також – щоб закінчити війну на Близькому Сході, яка спричиняє так багато глобальних проблем, зокрема проблем із цінами. І щоб разом долати будь-які інші проблеми, з якими ми стикаємося. Ми маємо разом долати всі ці виклики – Європа разом з Америкою. І нам потрібно відчувати ту саму єдність із боку Америки.

Америка, без сумніву, найсильніша країна у світі. І важливо, щоб Америка використовувала свою силу для того, щоб робити світ кращим.

Шановні друзі!

Цими тижнями ми майже постійно були в контакті з Дональдом – я маю на увазі Прем'єр-міністра Туска. Ми також підтримували зв'язок із Йонасом та іншими нашими справжніми друзями й партнерами. І ми готуємо спільні кроки та рішення.

Перше. Зараз важливо, щоб ми всі говорили одним голосом. Нам потрібен тиск Америки на Росію. Не послаблення санкцій. Не поступки. А справжній тиск, щоб ми змогли досягти хоча б того, про що вчора написав американський Президент, – енергетичного перемир’я.

Будь ласка, говоріть про це. Кажіть чітко, що Україна готова до перемир’я, і Росія теж має бути готова. Кроки до миру мають бути саме такими – чесними, коли обидві сторони роблять те саме і допомагають мільйонам людей.

Друге. Будь ласка, підтримуйте Україну щодня саме зараз. Нам потрібна ваша підтримка кожного дня. Боєприпаси для наших F-16, які збивають російські реактивні «шахеди». Перехоплювачі для нашої протиповітряної оборони. Фінансування для виробництва нашої власної зброї та дронів. Політична підтримка України й глобальний тиск на Росію, насамперед шляхом санкцій. І я знаю, що Польща, Норвегія, країни Балтії та інші друзі займають у цьому питанні дуже тверду позицію, засновану на чітких принципах. І це важливо для всієї Європи.

Третє. Цей тиждень у Європі буде дуже активним. У нас будуть зустрічі, а у вас – рішення на рівні ЄС. І ось що важливо. Будь ласка, не допускайте жодних пауз у європейській інтеграції України.

Ми розраховуємо відкрити два кластери в межах переговорів про вступ до ЄС, і до кінця цього року маємо відкрити ще два.

Це не лише питання політики. Це також багато в чому питання морального духу, мотивації. Наш народ має відчувати, що попри всі труднощі європейське майбутнє України вже близько.

І ми готові працювати над усіма складними питаннями. Але маємо пам’ятати, що найбільшим викликом для нас усіх є Росія. І саме Україна дає найсильнішу відповідь на цей виклик. І саме наша співпраця – між Україною та всіма вами – надає українцям найбільшу підтримку та мотивацію. Будь ласка, не допускайте жодних пауз у цій роботі.

Четверте. Прошу вас не недооцінювати загрози для ваших власних країн. Немає такого поняття, як «незначний акт дестабілізації». Наша розвідка знає, що Росія планує численні агресивні гібридні операції проти Європи – проти різних країн, проти ваших країн. Звертайте увагу на кожну ситуацію, яка може стати проблемою. І зберігайте єдність у своїй обороні. Внутрішня єдність завжди важлива, коли доводиться стикатися із зовнішніми загрозами.

П'яте. Будьте впевнені: Україна завжди готова стояти пліч-о-пліч із вами.

Ми завжди вітаємо спільні проєкти з Польщею. Нам потрібні спільні досягнення та реальні спільні результати. Нам потрібне спільне виробництво, і найкращий шлях уперед – це Drone Deal між нашими країнами та інші схожі угоди, які посилюють і Україну, і Польщу. Наш досвід у захисті від загроз та наш технологічний прогрес можуть допомогти зміцнити вашу безпеку. А ваші можливості можуть допомогти зміцнити нашу. Найголовніше – це те, щоб ми залишалися разом і переконувалися, що зможемо перемогти разом, замість того щоб дозволити Росії спочатку перемогти нас, а потім узятися за вас, як вона, звісно, і хоче. Україна та Польща – природні союзники. І коли ми тримаємося разом, у Росії немає жодних шансів. Будь ласка, пам’ятайте про це.

І, будь ласка, сьогодні зосередьтеся на тому, щоб у Вашингтоні почули чітке послання: енергетичне перемир’я та інші кроки, спрямовані на зменшення ескалації та гарантування безпеки, дійсно потрібні – тут, у реальності, а не лише у Truth Social. Ми маємо закінчити російську війну. Ми маємо гарантувати безпеку. Ми маємо стояти разом – Європа та Сполучені Штати.

Дякую.

Слава Україні!