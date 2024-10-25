Виведення російських військ і припинення бойових дій: у продовження першого Саміту миру відбулася восьма тематична конференція

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв участь у тематичній конференції, присвяченій шостому пункту Формули миру «Виведення російських військ і припинення бойових дій».

Захід організували Україна та Литва як співголова робочої групи з реалізації цього пункту. На конференції були присутні представники 56 країн та організацій. Зокрема, із Києва в режимі онлайн участь узяла голова підкомітету з питань безпеки та оборони Комітету Європарламенту в закордонних справах Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, яку сьогодні Президент України відзначив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за підтримку нашої країни на посаді голови Комітету Бундестагу з питань оборони.

Українську сторону також представили міністр оборони Рустем Умєров, Генеральний прокурор Андрій Костін, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, радники керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Андрій Єрмак зазначив, що повне виведення російських військ із суверенної території України – це необхідна передумова для відновлення справедливого й тривалого миру.

«Не варто сподіватися, що ця війна закінчиться, коли ворогуючі сторони почнуть говорити між собою. Не обманюйтеся. Бо ця війна закінчиться, коли останній солдат армії загарбників повернеться додому», – сказав він.

Керівник Офісу Президента також наголосив, що спільний міжнародний тиск на Росію може й має стати прецедентом.

«Це доведе всьому світові: прагнення до територіальних загарбань у XXI столітті є аморальним і безглуздим. Вилучене доведеться повернути законним власникам. Бо хоч би якою сильною була військова міць агресора, міжнародна спільнота завжди буде сильнішою», – зазначив Андрій Єрмак.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зауважив, що реалізація цього пункту Формули має кілька основних принципів. Зокрема, РФ повинна негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з окупованим 2014 року Кримом та частиною Донбасу. Територіальна цілісність України має бути офіційно підкреслена резолюціями міжнародних організацій та окремих держав.

«Угода про вихід має стосуватися лише технічних аспектів виходу. Жодних підстав для легітимізації окупаційних військ. Відкликання здійснюється швидко та відповідно до погоджених часових меж. Це питання місяців, а не років. Уся інфраструктура та фінансові активи, тимчасово захоплені російськими військами, мають бути беззастережно передані Україні», – зазначив Лаурінас Кащюнас.

Крім того, контроль за виведенням окупаційних військ має бути покладено на міжнародні організації. Жодні санкції проти РФ не будуть скасовані до виконання угоди про виведення військ. Також Росія має відповідати за воєнні злочини під час окупації.

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що будь-які дипломатичні зусилля будуть успішними, якщо позиція України на переговорах буде сильною та підкріпленою рішеннями, які змінять ситуацію на полі бою. Він додав, що другий пункт Плану перемоги, ініційованого Володимиром Зеленським, містить чіткий перелік необхідної українським воїнам зброї. Це буде найкращим аргументом для російських окупантів, щоб вивести війська із суверенної території України.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що після звільнення окупованих територій важливими кроками, які Україна робитиме за підтримки міжнародних партнерів, будуть забезпечення правового порядку та імплементація елементів перехідного правосуддя.

Голова підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерман зазначила, що Європейський парламент і далі наполягає на тому, щоб держави – члени ЄС надали Україні всю необхідну військову допомогу для ефективного захисту від агресора та відновлення повного контролю над усією міжнародно визнаною територією. Зокрема, ідеться про зняття обмежень на використання західної зброї проти військових цілей на території РФ.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець наголосив, що саме примушування агресора залишити території України – необхідна умова для припинення війни. Він також зазначив, що важливо створити міжнародний механізм моніторингу для прозорості процесу звільнення території України.

Ця конференція стала восьмою з тих, які проводять у продовження першого Саміту миру. Результатом кожного такого заходу є Спільне комюніке. Після конференцій на основі всіх десяти пунктів Формули миру будуть сформовані пропозиції до другого Саміту миру.

Текст Спільного комюніке, яке схвалили учасники цієї конференції, наведений нижче за посиланням.