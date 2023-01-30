Візит Метте Фредеріксен – символ незмінної й потужної підтримки Данією боротьби України за свободу та спільні європейські цінності – Володимир Зеленський за результатами зустрічі в Одесі

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен відвідали Одесу, де провели переговори щодо ключових аспектів двосторонньої взаємодії.

Глава держави відзначив, що Метте Фредеріксен прибула в Україну на чолі потужної урядової делегації, до якої також увійшли віце-прем'єр-міністр – міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен і міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен.

«Цей візит – важливий символ незмінної та потужної підтримки Данією нашої боротьби за свободу та спільні європейські цінності», – наголосив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із данською делегацією в Одесі.

Як повідомив Президент, однією з ключових тем переговорів була оборона.

«Я дякую Данії за суттєву допомогу в посиленні нашої артилерії, зокрема за фундаментальне рішення щодо постачання гаубиць Caesar. Також дякую особисто пані Премʼєр-міністру та віце-премʼєр-міністру – міністру оборони за готовність Данії долучитися до нашої танкової коаліції», – заявив Глава держави.

Сторони також обговорили можливості посилення протиповітряної та протикорабельної оборони для півдня України.

«Ключове питання при цьому – швидкість. Це стосується абсолютно всіх наших партнерів, усіх наших друзів, які хочуть підтримати Україну», – акцентував Володимир Зеленський.

Представники України й Данії обговорили співпрацю на рівні Європейського Союзу та євроатлантичних структур. Також ішлося про продовження санкційних обмежень щодо Росії та затвердження 10-го санкційного пакету.

«Усі ми над цим працюватимемо. Ми готуємося до відповідних самітів. Саміт, який буде найближчими днями, – це саміт Україна – ЄС. Також сьогодні ми ще встигнемо обговорити майбутній саміт НАТО, що запланований цього року у Вільнюсі», – зазначив Президент.

Співрозмовники також приділили увагу економічній співпраці та міжнародним зусиллям, які здатні гарантувати безпеку і українському народові, і партнерам нашої держави.

«Ми обговорили сьогодні, якою може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру. І я дякую пані Прем’єр-міністру за чітке запевнення, що Данія активно підтримуватиме цей напрям», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував Данії за дієву підтримку реформування системи правосуддя в Україні. Він запевнив, що наша держава продовжить розбудову антикорупційної інфраструктури.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Данії зазначила, що сьогоднішній візит є свідченням дружніх відносин двох країн. Вона наголосила, що вражена боротьбою України за свою свободу.

Метте Фредеріксен запевнила Володимира Зеленського, що Данія й далі підтримуватиме Україну, зокрема у військовій, гуманітарній сфері та у відбудові, адже народи двох країн поєднують фундаментальні демократичні цінності: воля, свобода й права людини.

«Данія разом з вами, і ми залишатимемося близькими друзями й партнерами», – наголосила Прем’єр-міністр Данії.

На завершення Володимир Зеленський вручив Метте Фредеріксен орден княгині Ольги І ступеня, яким її було відзначено за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку незалежності й територіальної цілісності України.

«Нехай ця нагорода символізує те, що Україна завжди буде вдячна вашій прекрасній, потужній державі, вашій сильній команді та вам особисто, пані Премʼєр-міністр, за принципову підтримку народу України в цей складний час», – резюмував Президент.