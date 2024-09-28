Візит Президента до США був непростим, але дуже важливим та успішним – Андрій Єрмак

Представлення Плану перемоги Президенту Джозефу Байдену, Конгресу та обом кандидатам у Президенти США, а також усі зустрічі Володимира Зеленського на полях Генасамблеї ООН були спрямовані на посилення підтримки нашої країни в досягненні справедливого миру. Про це керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак розповів у ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Зустрічі з партнерами були дуже змістовними. Вони демонструють, що сьогодні підтримка України є сильною, і вона триває. Крім того, Президент та вся команда продовжують працювати з країнами, які поки що займають нейтральну позицію», – зазначив він.

Очільник Офісу Глави держави наголосив, що саме з метою створення умов для практичної реалізації Формули миру Україна підготувала План перемоги. Тому надважливою частиною візиту до США було представлення Плану перемоги у Вашингтоні, насамперед Президенту Джозефу Байдену та його адміністрації.

«Наші партнери з великою увагою та інтересом сприйняли цей План, вони розуміють його необхідність. Дуже скоро відбудеться наступна зустріч наших лідерів, щоб уже предметно говорити про кроки щодо цього Плану. Команди вже почали працювати над цим», – розповів Андрій Єрмак.

План перемоги був представлений, зокрема, у Конгресі як головному законодавчому органі США, що безпосередньо проводить голосування щодо пакетів підтримки для України. Також Володимир Зеленський ознайомив із ним обох кандидатів у Президенти США – Камалу Гарріс і Дональда Трампа.

Крім того, Глава Української держави говорив про План перемоги з лідерами G7, адже наша країна працюватиме для його реалізації зі всіма союзниками.

«Ми повернулися в Україну з відчуттям, що підтримка нашої країни з боку наших партнерів – на дуже високому рівні», – підсумував Андрій Єрмак.