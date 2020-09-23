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Візит Президента Польщі в Україну підтвердив стратегічне партнерство між нашими країнами – заступник керівника Офісу Президента

16 жовтня 2020 року - 11:49

Візит Президента Польщі в Україну підтвердив стратегічне партнерство між нашими країнами – заступник керівника Офісу Президента

Дружня тональність переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою під час його нещодавнього візиту до України та посилена увага обох країн до практичної складової співпраці свідчать про справжнє перезавантаження двостороннього діалогу. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю інформаційному агентству «Укрінформ».

«Основний і беззаперечний позитив візиту – підтвердження стратегічного партнерства України та Польщі. Це означає, що Київ і Варшава налаштовані на співпрацю з широкого спектру питань у політичній, безпековій, торговельно-економічній, енергетичній, культурно-гуманітарній та іншій сферах», – зазначив він.

Ігор Жовква зауважив, що наміри двох держав зафіксовані у спільній заяві Володимира Зеленського та Анджея Дуди.

«Добра тональність переговорів між Президентами, узгоджені сигнали, які були озвучені ними під час спільної прес-конференції, посилена увага обох держав до практичної складової співпраці – все це свідчить на користь справжнього перезавантаження двостороннього діалогу», – додав Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента очікує, що за результатами зустрічей та переговорів з польськими партнерами будуть зафіксовані відчутні зміни у наповненні двостороннього діалогу, пожвавлення у сферах торгівлі та інвестицій, просування у вирішенні питань, які упродовж років залишалися «на паузі».

За його словами, реалізації цих завдань має сприяти й регулярна діяльність Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща на рівні дипломатичних радників глав держав.

Заступник керівника Офісу Президента України планує до кінця року відвідати Варшаву, де має відбутися чергове засідання оновленого Консультаційного комітету, на якому буде узгоджений календар першочергових заходів двостороннього політичного діалогу та визначений алгоритм виконання рішень президентів України та Польщі.

 

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