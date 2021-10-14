Влада не втручається в роботу ЗМІ, але журналісти мають дотримуватися паритету думок – Михайло Подоляк

Офіс Президента України та державні органи не втручаються в роботу засобів масової інформації та не дають вказівок, які теми висвітлювати, але водночас журналісти мають дотримуватися балансу думок у своїх матеріалах та ефірах. Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми ніколи не втручаємося в роботу журналістів. Ми просимо їх дотримуватися паритету й вести збалансовану дискусію. Коли приходить представник влади, не треба вдавати, що представник влади апріорі винуватий. Це відбувається, коли немає збалансованої модерації, коли журналіст стає на бік опонентів. Тоді збалансованої дискусії не виходить», – сказав Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента наголосив, що цензура інформаційного простору є хибним шляхом, який неодмінно призводить до поразки.

«Цензура – це дуже коротка стратегія… Той, хто йде шляхом цензурування інформаційного простору, припускається фундаментальної помилки. Він сам себе втопить у скандалах. Це безглузда стратегія. У нас цієї стратегії точно немає», – зазначив він.

Михайло Подоляк нагадав, що у 2002-2004 роках інформаційні департаменти державних органів надсилали «темники» для ЗМІ, які містили інструкції з висвітлення інформаційних приводів.

«Це було прямим втручанням у роботу редакцій. Це пряма загроза свободі слова», – сказав радник керівника Офісу Глави держави.

Він наголосив, що сьогодні Офіс Президента може лише визначати своїх представників, які мають достатній рівень компетенції в темі, що обговорюється під час спілкування зі ЗМІ.

«У редакційну політику Офіс Президента чи інший державний орган не втручається. Ми можемо лише «брифувати» своїх спікерів. Журналісти мають отримати якісного спікера, який буде глибоко компетентним. Це загальносвітова практика», – зазначив Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента наголосив, що свобода слова передбачає обопільну відповідальність як представників влади, так і засобів масової інформації.

«Коли ми говоримо про свободу слова, вона має означати відповідальність обох сторін. Якщо ви щось заявляєте й робите це маніпулятивно, це маніпуляція, а не свобода слова», – переконаний він.

«Фейки, брехня, маніпуляції та образи – це не свобода слова. Пропаганда нацизму, пропаганда російського агресора – це не свобода слова. І не потрібно бруднити це поняття – «свобода слова»», – додав перший помічник Президента України Сергій Шефір.