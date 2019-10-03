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Власники ЗМІ не повинні впливати на редакційну політику своїх медіа – Глава держави

10 жовтня 2019 року - 22:21

Власники ЗМІ не повинні впливати на редакційну політику своїх медіа – Глава держави

Президент України Володимир Зеленський виступає за усунення на законодавчому рівні можливості впливу бізнесменів на редакційну політику засобів масової інформації, що належать їм.

«Усі власники засобів масової інформації повинні бути бізнесменами, а не політиками. В них може бути портфель 90%, але вони не повинні впливати на політику того чи іншого ЗМІ», – заявив Президент України під час прес-марафону.

Володимир Зеленський висловив думку, що це можна врегулювати відповідним законом, розробку якого він готовий підтримати.

Підготувати документ могло б Міністерство культури, молоді та спорту України. «Ми чекали, коли у нас повністю сформується міністерство, яким керує Володимир Бородянський, і ми почнемо. Вибудуємо рамку для цього законопроекту і будемо обговорювати. Ми повинні обговорити це з телеканалами, щоб у нас не було жодного непорозуміння», – пояснив Президент.

За його словами, всім добре відомо, що в Україні головні медіагрупи належать представникам великого бізнесу. «В нас усі канали, які мають покриття, які можна чути і бачити, – ми знаємо всіх власників», – зауважив він.

Тому, на думку Президента, повинен бути закон, який регулюватиме цю сферу. А контролювати його виконання має Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, яка видає та відкликає ліцензії.

Водночас Глава держави зауважив, що після розробки та внесення до Верховної Ради відповідного законопроекту має відбутися його обговорення, зокрема з власниками телеканалів і медіахолдингів. «Як би нам не хотілося, але вони є власниками. Зустрітися, сісти і сказати: впливати на політику в Україні більше не можна», – пояснив Володимир Зеленський.

Президент України висловив переконання, що зможе досягти порозуміння з власниками медіаресурсів щодо невтручання в редакційну політику.

Глава держави також розповів, що щодня читає різні ЗМІ, блогерів і добре орієнтується в інформаційному просторі України. «Чому я знаю вас? Бо все читаю. Знаю ставлення кожного з вас до моєї команди й до мене. Знаю риторику», – поділився Володимир Зеленський із журналістами.

За його словами, на інформаційний моніторинг він кожного дня витрачає приблизно дві години після роботи. «В мене немає пріоритетів. Я все це читаю. Бо мені потрібні різні (точки зору. – Ред.)», – додав Володимир Зеленський.

Також Главі держави готують моніторинг іноземної преси.

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