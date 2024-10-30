Внутрішній План посилення та регіональна співпраця з країнами-партнерами: Президент зустрівся з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття

В Ужгороді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками територіальних громад і районів Закарпатської області.

«Дякую за те, що підтримуєте армію, наших людей, приймаєте релокований бізнес – багато підприємств. Під час війни треба працювати, підтримуючи не тільки обороноздатність нашої держави, а й громадян України. Дякую, що підтримуєте людей у своїх громадах», – сказав Володимир Зеленський.

Серед головних тем зустрічі – участь територіальних громад у роботі над внутрішнім Планом посилення та важливість єдності українців.

«Цей План розробляється дуже детально. Звичайно, у ньому є робота громад. Ви обов’язково отримаєте перший проєкт цього плану, пункти, де громади мають максимально підтримувати кожного громадянина на своєму рівні», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив на тому, що важливо співпрацювати з громадами країн-партнерів, які мають потенціал для посилення української армії.

Окрему увагу приділили гарантіям безпеки для України з боку союзників, інтеграції з ЄС і НАТО, діалогу угорської громади Закарпаття з Угорщиною.

Також обговорили розбудову індустріальних парків, розвиток пунктів прикордонного пропуску, ремонт доріг, продовження державної субвенції на безкоштовне харчування школярів початкових класів та співпрацю з іноземним бізнесом.