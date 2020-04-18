Вогонь на Житомирщині не розростається, ДСНС сформувала резерв на випадок ускладнень – доповідь Президенту

Радіаційний фон у Зоні відчуження, Києві та області в межах норми й не перевищує фонових значень, а забруднення повітря у столиці не пов’язане з пожежами в Чорнобильській зоні. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на щоденній нараді під головуванням Президента.

Загрози об'єктам критичної інфраструктури Зони відчуження, таким як «Укриття», сховище радіаційних відходів тощо, немає. На Житомирщині ж горить лісова підстилка, залишки деревини та очерет, повідомили Володимиру Зеленському.

Найближчими днями опадів не передбачається, а ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень. На початку наступного тижня вітер змінить напрямок на північний, очікується зменшення впливу займань на забруднення повітря в столиці, поінформували в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Головне, що вогонь не розростається і вдається його побороти. Стежте за тим, чи потребує хтось допомоги чи евакуації», – сказав Володимир Зеленський.

Президенту повідомили, що згорілі будівлі були закинутими. Глава держави наголосив, що, як і раніше, триматиме ситуацію з пожежами на контролі.