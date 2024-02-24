Володимир Путін озвучує плани до 2030 року, але ми хочемо раніше змусити його погодитися з тим, що він програв цю війну – Президент України

Україна створює такий майданчик, на якому Президент Росії Володимир Путін буде змушений визнати свій програш у цій війні та не зможе реалізувати жодних своїх планів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції в межах форуму «Україна. Рік 2024».

«Ми запропонуємо майданчик, на якому Путін може погодитися з тим, що програв цю війну і що це була помилка. Для нього – маленька, але для нас це трагедія. І для всього демократичного світу це трагедія, безумовно. І тому має бути справедливість у цьому питанні», – зазначив Глава держави.

Президент висловив переконання, що Україна не програє в цій війні, адже вже пройшла найважчий її період – на початку повномасштабного вторгнення Росії два роки тому.

«Принаймні в нас немає цієї альтернативи – не перемогти. Немає можливості програти. Бо, якщо Україна програє, ми не існуватимемо. Тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя», – наголосив він.

Володимир Зеленський акцентував, що результат цієї війни залежить, зокрема, і від партнерів України.

«Якщо ми будемо сильні, зі зброєю, ми не програємо цю війну. Ми переможемо. Тому що всі кроки Путіна назад точно матимуть великий вплив на його суспільство. І він думатиме вже про внутрішню безпеку. Путін сьогодні все говорить про плани 2030 року. Він бачить себе до 2030 року. А ми хотіли б з ним закінчити раніше», – пояснив Президент.

Глава держави також зазначив, що Україна, зокрема, тривалий час працює над отриманням далекобійної зброї.

«Я перебуваю в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї», – повідомив Володимир Зеленський.