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Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України
Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2023 року - 09:02

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Участь Президента в заходах з нагоди Дня Незалежності України
Участь Президента в заходах з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2023 року - 11:16

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Володимир та Олена Зеленські взяли участь у «Молитві за Україну»

24 серпня 2023 року - 11:01

Володимир та Олена Зеленські взяли участь у «Молитві за Україну»

З нагоди Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистому заході «Молитва за Україну», що відбувся в Софійському соборі в Києві.

Разом із президентським подружжям до заходу приєдналися представники церков і релігійних організацій.

Камерний хор виконав твір «Отче наш». Після завершення пролунали короткі молитви за Україну й виступи  предстоятелів церков і керівників релігійних організацій.

Володимир Зеленський подякував представникам духовенства за їхні молитви та слова підтримки.

«Вітаю вас із Днем Незалежності України. Бажаю всім нам перемоги», – сказав Глава держави, звертаючись до учасників заходу.

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Участь Президента в заходах з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2023 року - 11:16
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