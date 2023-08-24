Володимир та Олена Зеленські взяли участь у «Молитві за Україну»

З нагоди Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистому заході «Молитва за Україну», що відбувся в Софійському соборі в Києві.

Разом із президентським подружжям до заходу приєдналися представники церков і релігійних організацій.

Камерний хор виконав твір «Отче наш». Після завершення пролунали короткі молитви за Україну й виступи предстоятелів церков і керівників релігійних організацій.

Володимир Зеленський подякував представникам духовенства за їхні молитви та слова підтримки.

«Вітаю вас із Днем Незалежності України. Бажаю всім нам перемоги», – сказав Глава держави, звертаючись до учасників заходу.