Володимир та Олена Зеленські взяли участь у відкритті нової будівлі Посольства України в Туреччині

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті новозбудованого комплексу Посольства України в Туреччині. Також був присутній майбутній Посол України в Турецькій Республіці Наріман Джелял.

«Це честь для мене, моєї дружини, першої леді, нашої команди бути сьогодні в Туреччині на запрошення Президента Ердогана. Це важливий офіційний візит нашої делегації в такі моменти випробувань. І в такий момент дуже важливо, що в нас є підтримка та дружні зв’язки з Туреччиною, особисто з Президентом Ердоганом», – сказав Глава держави.

Посольство, яке сьогодні відкрили в Туреччині, – перше збудоване за кордоном за час повномасштабної російської агресії. Цей проєкт був започаткований іще 2019 року, коли Послом України в Туреччині був нинішній міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Будівництво розпочалося у 2021-му, і попри війну Президент доручив його завершити, адже це важливий внесок у зміцнення українсько-турецьких відносин.

«Велика вдячність усій команді, яка будувала це посольство, що буде гідно представляти дипломатичну роботу України в Туреччині», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також поспілкувався з представниками української та кримськотатарської громад про їхній внесок у повоєнне відновлення України, про процес звільнення політичних в’язнів і повернення тимчасово окупованих територій дипломатичним шляхом.

«Дипломатією саме тому, що дуже хочеться не втрачати наших людей, бо це найцінніше, що є в України. Але всі мають розуміти, що, коли Україна говорить про дипломатію, вона говорить про безкровний шлях повернення справедливості. Дипломатія – це не значить здача територій і суверенітету нашої держави», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави розповів про позицію України в переговорному процесі щодо наближення справедливого й тривалого миру. Він нагадав про ультиматуми, які висувала Росія Україні в лютому – березні 2022 року, зокрема в Стамбулі.

«Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Жодних домовленостей під час зустрічі в Туреччині в нас із «рускімі» не було. Я як Президент України нікому нічого не гарантував і нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався й не збираюся», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент розповів про гарантії безпеки, яких потребує Україна. Наша держава підтримує участь Туреччини в цьому процесі. І саме це, за словами Володимира Зеленського, буде однією з тем його сьогоднішньої зустрічі з Президентом Ердоганом.