Володимир та Олена Зеленські взяли участь у відкритті святкового містечка біля Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті святкового містечка «Миколай приймає друзів», яке цьогоріч знову працюватиме для дорослих і дітей на вулиці Банковій у Києві.

Президентське подружжя разом з іншими гостями новорічної локації переглянуло виступи Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня» та Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. Павла Вірського.

Володимир та Олена Зеленські поспілкувалися з громадянами, які завітали на відкриття майданчика, сфотографувалися з ними та їхніми дітлахами.

Президент побажав кожному відчути атмосферу зимових свят і зустріти своє диво, а в новому році – здійснення всіх бажань і задумів.

Святий Миколай разом з казковими героями влаштував глядачам театралізоване дійство та запалив святкові вогні на новорічній ялинці. Цього року її прикрашають 125 іграшок, у дизайні яких було використано малюнки дітей з особливими освітніми потребами.

До привітань із прийдешніми зимовими святами долучилися співаки Ольга Полякова та Дзідзьо, які виконали новорічну пісню.

На території містечка традиційно працюватиме безкоштовна інклюзивна ковзанка, весела карусель для дітей і дорослих та будинок – резиденція Святого Миколая. Також там облаштовані новорічні фотозони, ялинковий ярмарок і торговельні будиночки, де можна придбати ласощі, напої та сувеніри.

Для дітей з інвалідністю на ковзанці проводитимуть регулярні інклюзивні тренування з професійним тренером та за участю спортсменів-фігуристів. А любителі хокею зможуть взяти участь у майстер-класах від гравців київського хокейного клубу «Сокіл».

Локації створені з допомогою меценатів і благодійних організацій.

Відвідати святкове містечко можна щодня, без вихідних, з 10:00 до 21:00 упродовж усіх новорічно-різдвяних свят.