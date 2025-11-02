Президент:

Є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше «петріотів» – звернення Президента

2 листопада 2025 року - 19:40

Володимир та Олена Зеленські зустрілися в реабілітаційному центрі із захисниками, які втратили зір і проходять курс адаптації

3 листопада 2025 року - 20:00

Президент привітав воїнів інженерних військ із професійним святом і відзначив їх державними нагородами

3 листопада 2025 року - 16:38

Президент відзначив «Хрестом бойових заслуг» двох захисників із тероборони ЗСУ, які 165 діб безперервно перебували на одній із позицій на фронті

3 листопада 2025 року - 13:52

Є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше «петріотів» – звернення Президента

2 листопада 2025 року - 19:38

Президент відзначив державними нагородами воїнів інженерних військ

3 листопада 2025 року - 16:37

3 листопада 2025 року - 20:00

Володимир та Олена Зеленські зустрілися в реабілітаційному центрі із захисниками, які втратили зір і проходять курс адаптації

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською зустрівся в Києві із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію й адаптацію в центрі навчання орієнтування в просторі та мобільності Trinity Hub.

Ця столична організація стала першим партнером Міністерства у справах ветеранів України в реалізації проєкту допомоги ветеранам і ветеранкам, які повністю або частково втратили зір.

Глава держави поспілкувався з ветеранами з порушенням і втратою зору, які пройшли навчання та реабілітацію в центрі. Президент вручив їм сертифікати про завершення курсу адаптації.

Захисники зазнали поранень під час захисту України на Сумському, Харківському, Куп’янському та Донецькому напрямках. За результатами навчання вони опанували побутові навички та орієнтування в просторі, використання шрифту Брайля, мобільних телефонів і комп’ютерної техніки.

«Передусім я хочу подякувати всім бійцям за те, що ви зробили. Не жаліючи свого життя, захистили нашу державу. Безумовно, війна ще триває, але вона точно закінчиться. Але щоб не захопили нашу країну, велика кількість сміливих людей виконала свій обов’язок, захистила наш суверенітет», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також висловив подяку закладу та всім тим, хто повертає до справжнього життя українських захисників.

Працівники Trinity Hub розповіли Главі держави й першій леді про основні напрями роботи центру та показали, як відбувається навчання шрифту Брайля, рухова та відновлювальна терапія, опанування комп’ютерних технологій і відновлення побутових навичок. Заклад використовує в реабілітації десять видів спорту, що є інноваційним підходом в Україні.

