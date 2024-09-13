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Володимир та Олена Зеленські зустрілися з актором Майклом Дугласом

13 вересня 2024 року - 20:48

Володимир та Олена Зеленські зустрілися з актором Майклом Дугласом

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з американським актором, продюсером і посланцем миру ООН Майклом Дугласом і його сином Діланом.

Під час зустрічі обговорили ситуацію в країні, співпрацю з партнерами, зокрема зі США, та підтримку України.

Окрему увагу приділили результатам четвертого Саміту перших леді та джентльменів, де Майкл і Ділан Дугласи були спеціальними гостями панелі «Безпека дітей у родині». Олена Зеленська розповіла про підготовку до цьогорічного заходу та здобутки попередніх трьох самітів.

Майкл Дуглас висловив захоплення Україною та українським народом, який демонструє стійкість із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ви – джерело натхнення та чудове нагадування нашій країні про те, що означає демократія, про те, як кожен має бути відповідальним. Демократія – це велика робота для громадян», – сказав актор.

Ділан Дуглас додав, що їхня родина вболіває за Україну, і саме тому вони зараз тут.

Володимир Зеленський подякував акторові та його сину за підтримку й готовність долучитися до поширення інформації про нашу державу.

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