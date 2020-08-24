Володимир Зеленський: 11 вересня відбудеться засідання радників лідерів «Нормандської четвірки»

Україна очікує від зустрічі радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату 11 вересня ухвалення низки важливих рішень, серед іншого – зважаючи на провокації, вчинені бойовиками впродовж останніх днів, повідомив Президент Володимир Зеленський.

«11 вересня має відбутися засідання радників Нормандського формату. Чекаємо там на певні пропозиції, певні рішення», – сказав Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Сумської області.

Президент наголосив, що Україна робила й робитиме все для збереження перемир’я, адже нині це чи не єдиний спосіб зберегти життя українських військових і мирних жителів.

«Ми все одно будемо робити все, щоб зберегти режим тиші, щоб уникнути великої кількості поранених і загиблих», – заявив Володимир Зеленський.

Щодо вчинених незаконними збройними формуваннями провокацій Глава держави зауважив, що питання збереження життя українців, питання перемир’я та його порушення нині є найскладнішими. Президент зазначив, що не може розголошувати всіх деталей, однак запевнив – реакція держави є.

«Ми реагуємо й одразу відреагували. Є деякі речі, які ми не обговорюємо зі ЗМІ, тому що наше завдання – захищати не одну людину, а захищати 40 мільйонів (громадян. – Ред.) нашої незалежної країни», – заявив Володимир Зеленський.

Він також акцентував увагу на тому, що режим припинення вогню на Донбасі зберігався протягом 42 днів.

«Режим тиші зберігався до тієї провокації, яка забрала життя нашого бійця. Ми на рівні міністрів закордонних справ з’єднувалися з Російською Федерацією, яка повинна виконувати ті домовленості, які були прийняті на рівні Тристоронньої контактної групи», – резюмував Президент.