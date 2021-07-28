Володимир Зеленський: 30-річчя незалежності України – це нагода зрозуміти, чого ми навчилися за ці роки й чого маємо навчитися, щоб зберегти країну

Президент Володимир Зеленський презентував заходи до ювілейного Дня Незалежності України.

«Це великий і дуже важливий день. Це не просто великий парад, великий концерт, великий салют. Це можливість зрозуміти, чого ми навчилися за роки незалежності й чого маємо навчитися, щоб ніколи її не втратити. Саме цьому присвячене святкування 30-річчя незалежності України. Десять основних заходів. Десять ключових здобутків. Десять важливих висновків. А разом – 30 років незалежності й одна мрія на наступні роки», – розповів Глава держави під час презентації, що відбулася в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30» у Києві.

Президент зазначив, що за тиждень до Дня Незалежності вперше в історії до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. З 16 серпня всі охочі зможуть побачити в Софійському соборі пам’ятку права, що демонструє багатовікову історію української державності.

Володимир Зеленський повідомив, що 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглась у 2014 році: учасників бойових дій на Донбасі, ветеранів, добровольців, медиків і волонтерів.

Цього дня вперше відбудеться нагородження новою державною відзнакою «Національна легенда України», запровадженою за ініціативою Президента. За словами Володимира Зеленського, цієї нагороди будуть удостоєні видатні особистості, які принесли Україні всесвітню славу та визнання.

«З 1991 року унікальність незалежної України формували особистості, яких в країні знають усі. І завдяки яким усі знають про Україну. Про наш живопис, музику, театр, балет, літературу, кіно, науку й спорт. Лобановський, Ступка, Яремчук, Амосов, Патон, Каденюк, Брондуков, Биков, Квітка Цісик і багато інших. Починаючи з 91-го, вони з року в рік приносили незалежній Україні славу. І з року в рік світ казав їм: «Браво!» І, на жаль, з року в рік вони йшли від нас, так і не почувши від України «Дякую!» – зазначив Глава держави.

Також, за його словами, 23 серпня, у День Державного прапора, в географічному центрі країни буде зведено монумент єдності України. Там і по всій країні на центральних площах міст одночасно підійматиметься в небо Державний прапор.

У цей же день, як розповів Володимир Зеленський, відбудеться перший саміт Кримської платформи, «щоб державний прапор незабаром замайорів на всіх суверенних територіях України». За словами Президента, на сьогодні участь у цьому заході вже підтвердили представники США, Великої Британії, Польщі, Туреччини, Франції, Німеччини, країн Балтії та інших держав ЄС, Австралії, Нової Зеландії, Республіки Корея – загалом 29 країн. За результатами саміту заплановане підписання спільної декларації.

«Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути додому, в Україну. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не підійматиме питання Криму лише в одному разі – коли підійматиме в Криму український прапор», – заявив Глава держави.

Також 23 серпня відбудеться саміт перших леді та джентльменів, що покликаний об’єднувати світ навколо пошуку відповідей на складні запитання не лише для України, але й для всієї планети.

Готовність українців захищати свою незалежність, яку вони виявляють з 2014 року, продемонструє великий військовий парад 24 серпня. За словами Президента, вперше за 30 років незалежності заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки й оборони України та країн-партнерів.

«На Хрещатику й на Дніпрі, в Одесі й у Чорному морі. Наша гордість. Ті, хто готовий захистити Україну на суші, на воді й у повітрі», – наголосив Володимир Зеленський.

Щодо святкової музичної програми, то, як розповів Глава держави, 24 серпня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі. Зібрані під час заходу кошти будуть спрямовані на створення центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука.

Завершенням святкової програми стане шоу «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни», що відбудеться ввечері в НСК «Олімпійський» у Києві.

«Коли 24 серпня Верховна Рада проголосила незалежність, 50 тисяч людей під парламентом почали співати «Ще не вмерла України…». Тоді – ще не Державний гімн. Але в цю мить відроджувалась державність і народжувалася нова країна. В цю мить вона ще не написала, не зіграла й не заспівала свою «Весну», «Файне місто Тернопіль», «Квіти в волосі», «Я не здамся без бою» і «Люди, як кораблі». Але тоді вже точно знала, що напише. Точно знала, що починає новий шлях. Точно знала, що він буде дуже-дуже непростим. Але точно знала, що кінець цього шляху буде омріяним і успішним», – наголосив Президент.