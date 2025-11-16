Володимир Зеленський: Будемо разом збільшувати промисловий і технологічний потенціал України та Франції

Стратегічна домовленість щодо літаків Rafale F4, радарів, систем ППО SAMP/T, ракет і керованих бомб між Україною та Францією працюватиме 10 років із початку наступного року. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного з Президентом Франції Емманюелем Макроном спілкування з журналістами в Єлисейському палаці в Парижі.

«Захисники життя завжди мають бути не самі, і я дякую тобі, Емманюелю, що підтримка Франції завжди дієва, цілком практична та справді додає сил, додає надії», – сказав Глава держави.

Президент України наголосив, що сьогоднішня зустріч додає дієвих, практичних і сильних елементів у захисті.

«Україна зможе отримати сто літаків Rafale F4, дуже сильні французькі радари, вісім систем ППО SAMP/T по шість пускових – і це для когось технічна деталь, а для нас це важливо: кожна пускова – це захист кожного життя, це дуже важливо, – необхідні для нашого захисту ракети й керовані бомби. Я хочу підкреслити важливість цієї домовленості – це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року», – зазначив Володимир Зеленський.

Емманюель Макрон додав, що цей крок є не лише підтримкою України, а й модернізацією її Збройних Сил.

«Щодо придбання нових систем ППО SAMP/T останнього покоління. Зараз це ще розробка, але ми погодилися, що ця розробка може бути вперше розгорнута в Україні», – сказав Президент Франції.

Лідери також говорили про перспективи програми SAFE для спільного виробництва зброї та можливість спрямування частини коштів на закупівлю літаків Rafale, застосування інструменту ERA для задоволення оборонних потреб та рішення щодо використання заморожених російських активів для захисту України.

«Є шлях, який відповідає міжнародному праву, і ми продовжуємо працювати над забезпеченням розподілу ризиків із нашими міжнародними партнерами, зокрема в межах “сімки”», – зазначив Президент Франції.

Крім того, під час зустрічі президентів України та Франції з представниками оборонних компаній обговорили конкретні деталі технологічної співпраці та визначили напрям спільного збільшення промислового й технологічного потенціалу України та Франції.

Також у присутності Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона відбулося підписання низки документів. Голова правління Української залізниці Олександр Перцовський і генеральний директор Alstom Transport SA Анрі Пупар-Лафарж підписали стратегічну угоду щодо постачання в Україну 55 сучасних вантажних локомотивів. Під час сервісного циклу українські підприємства будуть залучені до виробництва й постачання низки компонентів. Проєкт фінансують Світовий банк та ЄБРР, 40 % коштів – безповоротний грант Світового банку.

«І ми налаштовані продовжувати й цей напрям співпраці з Францією. Сьогодні ми починаємо важливий і змістовний безпековий шлях, і я абсолютно впевнений, що ми зможемо досягти необхідних нам результатів», – зазначив Президент України.

Посол України у Франції Вадим Омельченко й міністр Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Ноель Барро підписали Угоду про співпрацю між урядами України та Франції щодо реалізації пріоритетних проєктів у стратегічних секторах задля стійкості та відновлення України та Грантову угоду між урядами України та Франції щодо сприяння підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України.