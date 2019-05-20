Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

Переглянути всі відео
ностанні новини

Дружина Президента України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон

17 червня 2019 року - 16:13

Володимир Зеленський: Цифрові рішення – це пріоритет розвитку України

17 червня 2019 року - 15:04

Олена Зеленська відвідала табір «Артек», який святкує 94-ту річницю заснування

16 червня 2019 року - 17:38

Дякую, що зберегли Маріуполь, – Президент привітав мешканців з п’ятою річницею звільнення міста

15 червня 2019 року - 19:50

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Донецької області
Робоча поїздка Президента до Донецької області

15 червня 2019 року - 14:32

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський: Цифрові рішення – це пріоритет розвитку України

17 червня 2019 року - 15:04

Володимир Зеленський: Цифрові рішення – це пріоритет розвитку України

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Французької Республіки відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

Маючи майже 1 тис. проектів із 50 країн світу, Station F є найбільшим стартап-комплексом у Європі.

Володимир Зеленський поспілкувався з українськими стартаперами та представниками ІТ-індустрії. Також Глава держави ознайомився з презентацією французького проекту La French Tech.

Президент наголосив, що цифрові рішення – це пріоритет розвитку України.

«Торік частка ІТ-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП. В Україні у сфері ІТ та у стартапах працює 150 тисяч осіб. Ми розвиватимемося у цьому напрямі», – зауважив Володимир Зеленський.

Також Глава держави оглянув креативну зону стартап-інкубатора.

«Я розумію, що боротьба з корупцією – це інновації та діджитал. Наша ідея – зробити «державу у смартфоні». І зараз ми збираємо потужних людей зі світлими головами, як у вас, і працюємо над цією програмою», – зазначив Президент.

Глава держави висловив переконання, що в Україні теж працюватимуть подібні компанії.

Версія для друку