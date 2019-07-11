Володимир Зеленський дав завдання відновити добудову мосту в Запоріжжі на початку 2020 року

18 липня, під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський оглянув об’єкт незавершеного будівництва «Автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя». Це – чи не найвідоміший довгобуд у місті.

Президент дав завдання відновити добудову мосту якомога швидше – вже на початку 2020 року.

Начальник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Андрій Івко розповів, що будівництво автотранспортної магістралі розпочато у 2004 році, замовником робіт виступало КП «Управління капітального будівництва» Запорізького міськвиконкому, генеральною підрядною організацією – ПАТ «Мостобуд». У 2011 році об’єкт передали у підпорядкування «Укравтодору». Фінансування будівельних робіт припинилося у 2014-му, витратили 2,8 млрд грн.

Президент поцікавився, скільки часу та коштів потрібно для завершення будівництва мосту.

За словами Андрія Івка, нині виконано 35% будівельних робіт і проводиться коригування проекту будівництва, яке має завершитися до середини листопада й коштує 30 мільйонів гривень. Планується змінити 50% проектної документації. Після цього буде оголошено міжнародний тендер на будівництво, і будівельні роботи триватимуть орієнтовно п’ять років.

«Чому п’ять років? Наведіть світові приклади такого будівництва. Дамба не може стояти п’ять років. Через п’ять-шість років міст нам не знадобиться», – зазначив Президент.

Представники «Укравтодору» пояснили, що через два роки можна завершити будівництво першої черги мосту.

Глава держави закликав мера Запоріжжя Володимира Буряка знайти кошти на завершення коригування проекту.

«Коригування проекту має бути завершене до 15 листопада», – сказав Президент, наголосивши, що під час будівництва мосту варто використовувати вітчизняні матеріали.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк запропонував передбачити часткове фінансування будівельних робіт із держбюджету.

Президент доручив заступнику керівника Офісу Президента Олексію Гончаруку координувати питання фінансування будівництва мосту.

Згідно з проектом, автотранспортна магістраль через о. Хортиця з’єднує правобережну та лівобережну частини м. Запоріжжя та включає: шість транспортних розв’язок, 24 штучні споруди – це два позакласні мости з окремими спорудами під кожен напрямок руху, 14 естакад, вісім шляхопроводів.