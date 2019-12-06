Володимир Зеленський: Для мене найголовніша перемога – ми домовилися про звільнення за принципом «всіх на всіх» до 31 грудня

Під час зустрічі лідерів країн «Нормандської четвірки» у Парижі сторони домовилися про сприяння звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх», повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні Україна, Німеччина, Франція та Російська Федерація обговорили чимало та погодили деякі дуже важливі речі. Країни-учасниці сприяють взаємному звільненню до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх». Було погоджено необхідність верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб», – сказав Президент України під час зустрічі зі ЗМІ за результатами саміту лідерів країн Нормандського формату в Парижі.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський зазначив, що успіхом є те, що на перемовинах у Парижі вдалось погодити конкретні терміни звільнення утримуваних осіб.

«Для мене найголовніше – це людське життя, я завжди так казав. Для мене найголовніша перемога – я з цим їхав – ми домовилися про обмін «всіх на всіх». Він записаний у Мінських домовленостях, але зараз домовилися про терміни. Я вірю в те, що цього буде дотримано», – підкреслив Президент України.

«Дуже хочеться, щоб наші громадяни повернулися додому й на новорічні свята були з близькими. Завжди розмова про обмін полонених відбувалася в Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи й не завжди це виконувалося. Мені здається, що зараз, коли це питання піднялося на вищий рівень, воно дуже швидко з обох боків вирішиться – до кінця року», – додав Глава держави.

Президент наголосив, що першим етапом має стати звільнення всіх узгоджених осіб.

«Зараз нам покажуть списки. Наразі йдеться про Донбас (осіб, які утримуються на окупованих територіях Донбасу. – Ред.)», – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Президентом Російської Федерації було обговорено можливість звільнення людей, яких утримують не лише на Донбасі, а й у Криму та на території Росії.

«Давайте зробимо перший крок, великий крок. Тому що 72 людини можуть приїхати додому. Я дуже цього хочу. Дуже хочеться зробити це до кінця року», – підкреслив Президент.